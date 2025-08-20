`Crops en 20.12 lakh hectáreas golpeados en Maharashtra debido a fuertes lluvias, inundaciones`







El ministro de Agricultura de Maharashtra, Dattatray Bharne, declaró el miércoles que los cultivos Kharif en 20.12 lakh hectáreas han sido severamente afectados por las recientes fuertes lluvias e inundaciones, prometiendo el apoyo a los agricultores que enfrentan pérdidas significativas, informó la agencia de noticias PTI. Bharne hizo la declaración después de visitar Washim y Fusilado Distritos para evaluar el daño.

En una sesión informativa de los medios en Washim, el ministro de agricultura reveló que casi 20.12 lakh hectáreas de cultivos permanentes habían sido dañados. Señaló que Washim y Nanded dieron la peor parte del daño, con otros distritos, incluidos Yavatmal, Buldhana, Akola, Solapur, Hingoli, Dharashiv, Parbhani, Amravati y Jalgaon, también informan pérdidas de cosechas.

«Haba de sojaEl maíz y el algodón han sido los más afectados debido al exceso de lluvia. Además, los cultivos de frutas, Bajra, la caña de azúcar, la cebolla, el jowar y la cúrcuma también han sufrido ”, declaró Bharne, y agregó que los funcionarios del departamento de ingresos y agricultura habían inspeccionado las áreas afectadas para evaluar las pérdidas de cultivos, informó PTI. Agricultores que el gobierno estatal extendería la asistencia inmediata a los impactados.

Bharne también destacó que los cultivos en hectáreas de 4.11 lakh en Washim y Nanded se vieron gravemente afectados, y 350 aldeas en estos distritos enfrentaron condiciones similares a las inundaciones.

«Lamentablemente, también ha habido pérdidas de vidas», agregó.

Situación de lluvia bajo control en Maharashtra, asegura a CM Fadnavis

Primer Ministro Devendra Fadnavis Se aseguró el miércoles que la situación en Mumbai murmurada con lluvia y otras partes de Maharashtra ahora está bajo control, luego de un descanso en las lluvias torrenciales que habían paralizado la capital del estado un día antes.

Fadnavis dijo que el gobierno estatal ha tomado todas las precauciones necesarias, desplegando Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) y equipos de la Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado (SDRF) en áreas afectadas por fuertes lluvias.

«Estamos manejando la descarga de agua de las presas de manera efectiva, y el gobierno está en constante coordinación con los estados vecinos para garantizar que la liberación se administre según nuestras solicitudes», dijo el primer ministro a los periodistas.

Las fuertes lluvias del martes habían dejado varias áreas bajas en Mumbai Servicios de trenes locales sumergidos e interrumpidos, y causaron interrupciones generalizadas en la vida diaria. Sin embargo, para el miércoles, la lluvia había disminuido, aunque las duchas intermitentes continuaron en algunas regiones.

«La situación general de la lluvia en Mumbai y el resto de Maharashtra está en gran medida bajo control, aunque algunas áreas todavía están experimentando fuertes lluvias», dijo Fadnavis, y agregó que el gobierno ya ha comenzado a evaluar el daño a los cultivos en todo el estado.

También reiteró que 14 lakh hectáreas de cultivos habían sido afectadas por las lluvias y aseguró que el gobierno proporcionaría ayuda necesaria a los agricultores después de la finalización de las evaluaciones de daños, informó PTI.

(Con entradas PTI)





Fuente