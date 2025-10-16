Cronología del tenso tiroteo: el TNI toma la aldea de Soanggama y mata a 14 OPM

Jacarta – El comandante del grupo de trabajo de medios Habema Koops, el teniente coronel Inf Iwan Dwi Prihartono, explicó la cronología de la operación para apoderarse de la aldea de Soanggama, distrito de Homeyo, regencia de Intan Jaya, Papúa, del grupo separatista Organización Papúa Libre (OPM) que se lleva a cabo TNI a través del Comando de Operaciones Habema Kogabwilhan III el miércoles 15 de octubre de 2025.

En el comunicado de prensa oficial recibido Entre En Yakarta, el jueves, se explicó que el incidente comenzó cuando el Grupo de Trabajo Habema se dirigió hacia la aldea de Soanggama, el martes 14 de octubre de 2025 por la noche.



El TNI controló y se apoderó de la sede de Kodap VIII/Soanggama OPM

El grupo de trabajo llegó a la zona del pueblo al día siguiente alrededor de las 05.30 horas. Cuando llegó el grupo de trabajo, la OPM lanzó inmediatamente un ataque para que ya no fuera posible evitar el contacto armado con las TNI.

Después de que se produjera un contacto armado durante varias horas, el TNI finalmente logró reducir el ataque de los miembros del OPM.

«A las 12:00 WIT la situación estaba controlada y el grupo OPM fue rechazado con éxito», dijo Iwan.

Iwan continuó, de los 30 miembros del OPM que habían estado controlando la aldea, 14 personas fueron declaradas muertas, se cree que el resto huyó después de que se produjeran los disparos.

Después de asegurarse de que el tiroteo había terminado, el grupo de trabajo se trasladó inmediatamente a la aldea para garantizar la seguridad de los residentes del interior.

Iwan también se aseguró de que ningún civil fuera víctima de los disparos.

Después de comprobar la seguridad de los residentes, el TNI revisó varias partes de la aldea para confiscar artículos de la OPM.

«Confiscamos un arma de fuego casera y cuatro rifles de aire comprimido, municiones de varios calibres, una mira Simons y una mira Newcon», explicó Iwan.

«También confiscamos documentos organizativos del OPM, atributos del Morning Star, equipos de comunicaciones y diversos equipos de campo pertenecientes al grupo separatista», dijo Iwan.

Con esta acción, Iwan enfatizó que el TNI ha demostrado una vez más su dedicación en mantener la soberanía estatal y proteger a la comunidad.

La siguiente es una lista de los nombres de los OPM que murieron, a saber:

1. Agus Kogoya, cargo de Jefe de Estado Mayor de Operaciones en Kodap VIII/Soanggama.

3. Zakaria Kogoya, autor del tiroteo contra miembros del TNI en Lower Mamba y Gamagai

4. Uripino Wandagau

5. ⁠Sepi Kobogau

6. La piel de Lawiya

7. Napinus Kogoya

8. Roni Lawiya