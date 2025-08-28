Cronología del supuesto caso de violencia doméstica Ustaz Evie Efendi, que su hija informó

Bandung, Viva – Casos de presunta violencia doméstica (violencia doméstica) que involucran a predicadores Ustaz Evie Efendi Estirado después de que su propia hija, Nazwa Amalia Tsaqib, informó las acciones de su padre a la policía de Bandung. El informe se realizó el 4 de julio de 2025 con una evidencia post mortem como amplificador.

Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman, confirmó la existencia del informe.

«Es cierto que el 4 de julio de 2025, había un reportero en nombre de Nazwa Amalia Tsaqib. Informó actos de violencia o violencia doméstica en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Bandung», dijo Abdul Rahman cuando se confirmó en Gedung Sate Bandung, jueves (8/28/2025).



Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman

Según las declaraciones policiales, el informe no solo se dirigió a Ustaz Evie Efendi como el padre biológico de la víctima, sino también a otros miembros de la familia que también fueron informados por Nazwa.

A partir de los resultados del examen inicial, la violencia informada en forma de latidos. La víctima también se sometió a un post mortem en el hospital como evidencia de informes de apoyo.

«Según los resultados del examen, la forma de violencia basada en la información del reportero en forma de paliza. Y contra el reportero mismo, le pedimos al post mortem al hospital», dijo Abdul Rahman.

El post mortem ahora se ha convertido en uno de los artículos entregados al investigador. «Seguramente uno de ellos es una prueba de que somos un post mortem de los resultados del examen de un médico basado en lo que explicó el médico», agregó.

Este caso todavía está en la etapa de investigación. La policía examinó a varios testigos y planeó llamar a Ustaz Evie Efendi directamente el viernes 29 de agosto de 2025 para ser cuestionado.

«Para la parte informada en sí, hemos realizado un examen en este caso la entrevista. Debido a que el proceso de caso todavía está en la etapa de investigación, mañana realizaremos la segunda citación para un examen como testigo», explicó Abdul Rahman.

Además, la policía también tendrá un caso después del proceso de examen de los testigos y la parte reportada se ha completado. Hasta ahora, los investigadores todavía están explorando evidencia e información para garantizar más pasos legales. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)