Cronología del hundimiento del barco turístico en Labuan Bajo, una familia de extranjeros españoles desaparecida

Jacarta – Ambiente de vacaciones de fin de año en zonas turísticas Labuán BajoEast Nusa Tenggara (NTT), se convirtió en tristeza después de una barco turístico Según informes, se ahogó en aguas de Padar. Hasta ahora, el equipo conjunto SAR continúa realizando esfuerzos de búsqueda para encontrar víctimas cuyo paradero aún se desconoce.

Como se informó anteriormente, el equipo conjunto SAR continúa buscando a cuatro ciudadanos extranjeros (WNA) de España que eran pasajeros en el barco KM Putri Sakinah y aún están declarados desaparecidos. Se sabe que el barco transportaba un total de 11 pasajeros cuando navegaba desde la isla de Komodo a la isla de Padar, uno de los destinos turísticos favoritos de Labuan Bajo.

Cronología de Salida Inicial hasta barco hundido



Búsqueda de un barco hundido en la isla Padar de Labuan Bajo

Según la información recopilada, el sábado 27 de diciembre de 2025, KM Putri Sakinah partió de la isla de Komodo hacia la isla Padar el viernes 26 de diciembre de 2025 por la noche, alrededor de las 20.00 horas WITA. Este barco transporta 11 pasajeros o personas a bordo (POB), entre turistas extranjeros, tripulantes del barco y guías turísticos.

Sin embargo, el viaje no duró mucho. Unos 30 minutos después de la salida, exactamente a las 20:30 WITA, el barco sufrió un fallo de motor en medio del agua. En estas condiciones, el KM Putri Sakinah finalmente se hundió en las aguas de Padar, Labuan Bajo.

Las autoridades pertinentes recibieron inmediatamente un informe sobre el incidente. El jefe de la Oficina SAR de Maumere, Fathur Rahman, que actúa como Coordinador de la Misión SAR (SMC), afirmó que el equipo conjunto SAR se trasladó inmediatamente al lugar del incidente después de recibir información de que el barco se había hundido.

Durante el proceso de rescate, el equipo conjunto SAR evacuó con éxito a siete pasajeros a Labuan Bajo. Estaban formados por dos extranjeros procedentes de España, cuatro tripulantes del barco y un guía turístico.

Aparte de eso, otros tres supervivientes fueron encontrados por otro barco que pasaba cerca del lugar del incidente y luego fueron evacuados a la isla de Padar.

Sin embargo, todavía se busca a cuatro extranjeros procedentes de España que forman una familia formada por marido, mujer y dos hijos (un niño y una niña).

Identidades de las víctimas que aún están desaparecidas