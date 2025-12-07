Cronología del grupo de trabajo de la Fuerza Aérea de Indonesia asegura a extranjeros que transportaban 9 paquetes de muestras de níquel en el aeropuerto de Weda Bay

Halmahera, VIVA – El Grupo de Trabajo de Seguridad de la Fuerza Aérea de Indonesia (Grupo de Trabajo) aseguró nueve paquetes de muestra níquel el cual estaba catalogado como Mercancía Peligrosa el cual uno de ellos trajo pasajero ciudadanos extranjeros (Hacer) con la ruta de vuelo Weda Bay-Manado en el Aeropuerto Especial de Weda Bay, Central Halmahera Regency, North Maluku, el viernes 5 de diciembre de 2025.

El grupo de trabajo está bajo el control de Pangkodau III Marsda TNI Azhar Aditama Djojosugito y está dirigido directamente por el comandante de la base aérea Leo Wattimena como comandante del grupo de trabajo aéreo.

El elemento de seguridad involucra al equipo de Apoyo a las Operaciones de Vuelo (Dukopsbang) en la Base Aérea Leo Wattimena y al personal del Cuerpo de Fuerzas de Acción Rápida (Korpasgat). Soy quien tiene la tarea de mantener la seguridad del área del aeropuerto.

El Grupo de Trabajo de la Fuerza Aérea de Indonesia asegura muestras de níquel en el Aeropuerto Especial de Weda Bay, en Central Halmahera

«Según los resultados de la inspección, los artículos incautados consistían en cinco paquetes de níquel impuro y cuatro paquetes de níquel puro en polvo. Este material está incluido en la categoría de Mercancías Peligrosas Clase 5, que presenta un alto riesgo en el transporte aéreo porque puede aumentar el potencial de incendio», escribió la Sección de Información de la Base Aérea Leo Wattimena en un comunicado de prensa, el domingo 7 de diciembre de 2025.

La divulgación de este caso comenzó cuando funcionarios del TNI AU Dukopsbang junto con Seguridad de la Aviación (Avsec) supervisaron el proceso de facturación de los pasajeros en la ruta Weda Bay-Manado. Al revisar el equipaje con una máquina de rayos X, los agentes encontraron una apariencia sospechosa en forma de polvo en la pantalla del monitor.

Luego, los agentes llevaron a cabo controles adicionales del equipaje de un pasajero con las iniciales MY, que se sabía que era un empleado de uno de los socios inquilinos del Parque Industrial Weda Bay de PT Indonesia (IWIP).

«El examen fue realizado por personal de la Fuerza Aérea de Indonesia junto con Avsec y acompañado por un traductor», dijo. A continuación, las pruebas se guardan para su posterior procesamiento de acuerdo con las normas de seguridad aérea.

Estos hallazgos fueron inmediatamente seguidos por la entrega de las pruebas y de los perpetradores a las agencias pertinentes para procedimientos legales adicionales, incluidas pruebas de laboratorio.

Este éxito es una prueba de que la presencia del Grupo de Trabajo Integrado, que existe desde el 29 de noviembre de 2025 y en el que participan el TNI, Aduanas, Inmigración, Polri, elementos de cuarentena, BMKG, AirNav Indonesia y Avsec, es capaz de fortalecer el sistema de vigilancia en aeropuertos especiales y cerrar el espacio para actividades ilegales que son perjudiciales para el país.