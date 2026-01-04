Cronología del golpe a la esposa de Fiersa Besari, la forma de Inara Rusli de librarse de las trampas legales

Jacarta – La cronología de la esposa de Fiersa Besar, que fue atropellada por un coche en la zona de Gambir, en el centro de Yakarta, ha atraído la atención de muchos lectores. Este artículo inmediatamente se disparó en las filas más populares, especialmente en el canal Showbiz VIVA.

La única manera de Inara Rusli poder liberarse de las trampas legales impuestas por Wardatina Mawa tampoco es menos atractivo. Sin mencionar que todavía hay muchas preguntas. Ridwan Kamil–Aura Kasih hasta Fiersa Besari quien se resiste a perdonar al perpetrador que golpeó a su esposa. El siguiente es un resumen completo de la lista de las noticias más populares del canal Showbiz, en la edición del domingo 4 de enero de 2026 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Cronología del atropello de la esposa de Fiersa Besari en Gambir, ¡la actitud del perpetrador lo enfurece!

El viaje de vacaciones de Fiersa Besari con su familia se convirtió en un acontecimiento tenso poco después de llegar a la estación Gambir, en el centro de Yakarta. Su esposa, Aqia, fue víctima de un accidente cuando fue atropellada por un coche por detrás mientras intentaba descargar su equipaje.

El incidente ocurrió el sábado 3 de enero de 2026 por la mañana, cuando Fiersa, su esposa, sus hijos y su manager acababan de llegar a Gambir después de un concierto y se preparaban para dirigirse a Yogyakarta. Este momento fue compartido directamente por Fiersa a través de su cuenta personal de Instagram.

Aún eclipsada por el artículo del adulterio, ésta es la única manera de que Inara Rusli sea liberada de la ley

Los problemas legales todavía persiguen a Inara Rusli e Insanul Fahmi. Su matrimonio no registrado aparentemente no detuvo inmediatamente el proceso legal relacionado con el informe de Wardatina Mawa sobre presunto adulterio.

Este informe surgió porque el matrimonio en serie de Inara Rusli e Insanul Fahmi se llevó a cabo sin el permiso o conocimiento de Wardatina Mawa como esposa legal de Insanul Fahmi. Este caso aún está en curso a pesar de que los dos tienen una relación religiosa.

Finalmente, se responde la razón por la cual Ridwan Kamil usa a menudo el nombre Aura Kasih para rimar.

Aura Kasih y Ridwan Kamil

Los internautas todavía discuten el nombre Ridwan Kamil después de que surgieron nuevamente una serie de rastros digitales del pasado. Lo que más ha llamado la atención es la costumbre del ex gobernador de Java Occidental de mencionar el nombre Aura Kasih en sus rimas oficiales.