Cronología del fuego de petróleo en Blora mata a una gente

Semarang, Viva – Jefe de la División de Servicios RSUD Dr. R. Soetijono BloraEl Dr. Farida Laela, confirmó que una persona fue asesinada y cuatro de los heridos resultaron heridos fuego Great golpeó un pozo de petróleo Propiedad de la comunidad en Hamlet Gendono, Gandu Village, distrito de Bogorjo, Blora Regency, Central Java, domingo 17 de agosto de 2025.

«Basado en el registro de IGD, una persona murió y cuatro residentes sufrieron quemaduras del 70-90 por ciento. En la actualidad, los heridos están en el proceso de referencia», dijo Farida cuando se reunió en Blora el domingo.

El jefe de las relaciones públicas de la policía de Blora, AKP Gembong Widodo, explicó que el incidente comenzó alrededor de las 12:30 WIB cuando los residentes se mudaron. Pero con 12.51 WIB, el bien experimentó un soplo que provocó una gran explosión de fuego y se extendió al punto de perforación de aceite.

https://www.youtube.com/watch?v=JBXJ4HKYTRK

«Las llamas se ampliaron inmediatamente y envolvieron el área de perforación. Los residentes entraron en pánico y dispersaron para salvarse», dijo AKP Gembong.

El fuego altísimo todavía está en proceso de apagón. Se desplegaron un total de cinco camiones de bomberos en la ubicación.

El fuego todavía está ardiendo y el oficial conjunto continúa tratando de manejar en la escena.

La policía también instaló líneas policiales y realizó una investigación relacionada con la causa exacta del incidente de incendio ilegal de petróleo. (Hormiga)