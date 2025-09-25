Cronología del caso viral CSIR Tiggo 8 CSH

Yakarta, Viva – PT Chery Ventas de ventas indonesias (CSI) Votos abiertos relacionados con las quejas de los consumidores Chery Tiggo 8 Chery Super Hybrid (CSH) que muchos han sido discutidos en las redes sociales.

Un propietario con las iniciales informó una serie de problemas en su vehículo, que van desde el automóvil que se rompió, el aire acondicionado de la cabina no estaba frío, hasta otros problemas técnicos.

Quejas subidas a través de la comunidad de Facebook del propietario de Chery el 9 de septiembre de 2025 viral Después de ser distribuido varias cuentas automotrices.

CSI enfatizó que esta aclaración no era culpar a los consumidores, sino que transmitió los resultados de la investigación técnica que se había llevado a cabo a fondo. El vicepresidente de PT CSI, Zeng Shuo, enfatizó que el problema lleno de gente en el público no fue causado por defectos de producción.



Compartir sesiones de investigaciones sobre Chery Tiggo 8 CSH quejas Foto : Abdul Aziz Masindo/Viva.co.id

«Hacemos hincapié en que los resultados de nuestra investigación, los problemas que están abarrotados en las redes sociales no se deben a defectos de producción o productos pobres», dijo Zeng Shuo en una sesión de intercambio resultante de la investigación de las quejas de Chery Tiggo 8 CSH en Jakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

La cronología del caso del viral

Problema 4 de septiembre de 2025 – Los autos se rompieron

El caso que atrajo la mayor atención pública fue la huelga de Chery Tiggo 8 CSH propiedad de los consumidores con las iniciales el 4 de septiembre de 2025. El auto se rompió en el medio del viaje de Yakarta a Surabaya.

La carga de propietarios de automóviles en el grupo de Facebook de Chery Community se volvió a publicar la cuenta de Instagram @hujat_otomotiff el 12 de septiembre de 2025. Desde allí el caso fue viral e informó varios medios nacionales.

Según CSI, los resultados de la investigación mostraron que antes de que el automóvil se rompiera, el vehículo se había quedado sin combustible. Pero el conductor todavía conduce un automóvil a alta velocidad solo dependiendo de la batería.

«Se descubrió que antes de que el automóvil se detuviera (estancando) el combustible se usara primero, pero el cliente intentó cargar la batería usando el CA, de modo que las baterías restantes», explicó Reza.



Jefe de AfterSales Pt. Chery Sales Indonesia, Reza Deniar Foto : Abdul Aziz Masindo/Viva.co.id

Según los datos del sistema, que el automóvil ingresa al modo de protección, donde la energía de la batería es alta (estado de carga/SOC) y el tanque de combustible también está en total, por lo que el automóvil no puede funcionar.

Reza agregó, el conductor realmente intentó cargar la batería a través de la corriente de CA, de modo que la energía restante disminuyó.

«No llenar el combustible, en lugar de las baterías se llenan, la batería se llena usando (corriente de CA) a pesar de que la energía de la batería restante es, finalmente, la batería está drenada y se agota debajo del SOC», explicó.

En este caso, el automóvil se conduce a alta velocidad, aumentando así la resistencia al viento, donde los patrones de conducción indican aceleración y delelación rápida y recurrente, causando un mayor consumo de energía instantánea y una reducción más rápida y rápida en la distancia de lo habitual.

Zeng Shuo agregó, en condiciones ideales, el controlador debe usar el modo inteligente en comparación con el modo forzado, y no se recomienda conducir solo con energía de la batería.

Modo forzado, en este modo, el motor puede actuar como carga a la batería hasta que la gasolina se agote, y la batería se cargará por completo hasta un 80% más, luego volverá a trabajar al modo EV.

Mientras tanto, el modo inteligente, el motor paralelo a la carga de la batería cuando la posición es baja en 20% a 28%, y luego puede conducir nuevamente con el modo EV, pero cuando el motor regresó al 20% a la carga.

«Recomendamos a los controladores que usen el modo inteligente para disfrutar de la plataforma CSH de usted», dijo Zeng Shuo.

Problema 7 de septiembre de 2025 – AC no tiene frío

El 7 de septiembre de 2025, el mismo automóvil propiedad de S nuevamente experimentó problemas, esta vez el AC de la cabina no tenía frío. Estas condiciones hacen que las quejas de los consumidores sean cada vez más llenas.

Reza explicó que sucedió porque el vehículo fue conducido a alta velocidad acompañado de aceleración y delelación recurrente (no constante). Patrones de conducción como este hacen que la potencia necesite aumente dramáticamente para que la temperatura de la batería aumente.

«Él (el conductor) usó el modo forzado, después de eso inmediatamente la carga de DC, que hizo el exceso de temperatura», dijo Reza.

AA Yusup, gerente de producto de PT CSI, también agregó que en estas condiciones el sistema de vehículos priorizará el enfriamiento de la batería en comparación con la CA de cabina.

Para mantener la estabilidad del rendimiento, el sistema de vehículos realizará ajustes automáticos a la distribución de potencia y temperatura. En esta situación, el rendimiento del enfriamiento de CA de cabina se puede reducir temporalmente, pero volverá a la normalidad una vez que la temperatura en la batería sea estable nuevamente.

«La indicación, la aceleración a alta velocidad, luego la desaceleración, no es constante, todo eso se usa durante el viaje, cuando se detiene, no hay posibilidad de enfriarse pero de inmediato cargar, por lo que el sistema de CA aún no ha vuelto», dijo Yusup.

«Si los otros (productores) podrían ser la estrategia para reducir la energía, por lo que cuando se reduce la potencia, limita la velocidad, pero si se mantiene el rendimiento de la paja, pero la consecuencia es mantener ese rendimiento, el rendimiento de CA se reduce», agregó.

Problemas 9 de septiembre de 2025 – Jump Shift

El siguiente caso ocurrió el 9 de septiembre de 2025, cuando el consumidor informó un trastorno de un cambio de marcha o cambio de salto.

El equipo de investigación de Chery encontró una fuga basada en los resultados de la identificación inicial, donde el agua ingresó al área del tablero que supuestamente se originó en el proceso de reemplazar la película de la ventana.

Esta condición causa interferencia con el módulo BDM (módulo de dominio corporal), lo que afecta el rendimiento de la transmisión de la señal e inhibe el proceso de inicialización del engranaje dental agresivo.

Los registros de investigación también muestran que este problema no se deriva de defectos de componentes, sino factores externos de actividades de uso. En la actualidad, el problema se ha manejado con éxito y Chery Tiggo 8 CSH propiedad del Sr. S está funcionando normalmente nuevamente.

«Las restricciones BDM están indicadas por el agua, cuando se verifica que también hay una película de ventana, puede haber agua e ingresar al módulo BDM. En BDM hay un proceso de transmisión cambiante, conectado a varios componentes. Por lo tanto, lo que no se debe a las partes problemáticas», explicó REZA.

Apreciación de los consumidores

Aunque había experimentado varios obstáculos, el propietario del automóvil finalmente apreció la rápida respuesta de PT CSI.

«Agradezco a todo el PT Team PT Ventas de Chery Indonesia Para manejar rápido y responder a mis quejas. El problema se ha resuelto bien, y mi vehículo ahora ha vuelto en excelentes condiciones «, dijo el Sr. S.

El compromiso de Chery para mejorar los servicios

Desde la experiencia de este caso, CSI enfatizó la importancia de la educación y la asistencia del consumidor para comprender el funcionamiento de la tecnología de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV). Algunos puntos confirmados incluyen:

Los autos PHEV funcionarán más óptimamente si la alimentación de combustible y la batería están disponibles simultáneamente dentro de los límites seguros.

En el patrón de aceleración y deleleación rápida, el sistema de vehículos priorizará el enfriamiento de los componentes principales para que el rendimiento de la AC de la cabina pueda reducirse temporalmente.

La instalación de la película de la ventana debe hacerse de acuerdo con el estándar para no representar un riesgo de agua de fuga al sistema eléctrico.

El equipo de ventas y posterior a Chery continúa mejorando su competencia para poder proporcionar un apoyo rápido y apropiado a los consumidores.

Además, CSI también fortalece los servicios de emergencia con líneas directas de 24 horas al 0800-1-797979 y los servicios de asistencia en la carretera de emergencia (ERA) que están listos para ayudar a los consumidores cuando sea necesario.