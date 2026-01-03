Cronología del atropello de la esposa de Fiersa Besari en Gambir, ¡la actitud del perpetrador lo enfurece!

Jacarta – Viajes de vacaciones Fiersa Besari con su familia se convirtió en un incidente tenso poco después de llegar a la estación Gambir, en el centro de Yakarta. Su esposa, Aqia, fue víctima de un accidente cuando fue atropellada por un coche por detrás mientras intentaba descargar su equipaje.

El incidente ocurrió el sábado 3 de enero de 2026 por la mañana, cuando Fiersa, su esposa, sus hijos y su manager acababan de llegar a Gambir después de un concierto y se preparaban para dirigirse a Yogyakarta. Este momento fue compartido directamente por Fiersa a través de su cuenta personal de Instagram. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Así que salimos esta mañana de Jiexpo a Gambir en taxi. Al llegar a Gambir, Aqia acaba de dejar el equipaje y yo llevaba a Kinasih que todavía estaba durmiendo, de repente…», escribió Fiersa en Instagram Story, citado el domingo 4 de enero de 2026.

Inesperadamente, Aqia y el gerente de Fiersa, Ubay, que sacaban una maleta del maletero, fueron atropellados por un vehículo por detrás. La situación se volvió aún más peligrosa cuando el conductor volvió a hacer avanzar su vehículo.

«Aqia y Ubay, que sacaban las maletas del maletero, fueron golpeados por detrás y aplastados entre los coches. Ubay pudo escapar hacia un lado. Aqia no», continuó el músico de Bandung.

El bateador subestimado, Emocional Fiersa

Fiersa reveló que el conductor del auto era un hombre mayor. La respuesta del conductor después del incidente en realidad hizo que sus emociones se dispararan porque pensó que estaba subestimando la condición de Aqia.

«Mi primera reacción fue estar muy enojado. Pero me enojé aún más cuando este hombre menospreció la condición diciendo que era un esguince. Luego quiso dar 200.000 IDR por la paz», explicó Fiersa.

Según Fiersa, su enojo no fue por la cantidad de dinero, sino por la actitud irresponsable mostrada por el perpetrador. El incidente fue denunciado a las autoridades, pero Aqia optó por no prolongar el proceso legal para evitar complicaciones procesales.

«El padre de la colisión ha sido procesado. Aqia no quiere extender el informe (porque implicaría confiscar el vehículo, y el proceso en el futuro puede tener que estar listo para ir y venir). Finalmente, el padre de la colisión recibió una multa y retuvo su STNK», continuó.

El estado de Aqia después del incidente

Después del incidente, Aqia recibió inmediatamente tratamiento inicial en el puesto de salud de KAI Gambir antes de ser remitida al hospital más cercano para un examen más detenido. Los resultados del examen médico confirmaron que no había lesiones graves en sus huesos.