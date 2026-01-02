Cronología del arresto de 20 sospechosos de juegos de azar en línea de redes internacionales

Jacarta – Dirección de Delitos Generales Departamento de Investigación Criminal policia nacional descubrir el caso juegos de azar en línea (judol) red internacional, con 20 sospechosos en Yakarta, Java Occidental y Java Oriental.

Bareskrim se está coordinando con el Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras para investigar a fondo el flujo y los activos de los sospechosos para que este caso se convierta en un delito de lavado de dinero (TPPU).

Los primeros 9 sospechosos fueron arrestados el 27 de agosto de 2025. A partir de informes públicos y de los resultados de los análisis realizados durante varios meses, el equipo de la Subdirección III Jatanras, Dirección General de Delitos, Bareskrim Polri, dirigido por Kombes Dony Alexander, llevó a cabo acciones simultáneamente en varios puntos.

Bareskrim Polri descubre un caso internacional de juego online

«La represión del juego en línea (judol) en redes internacionales llevada a cabo por el equipo de la Subdirección III Jatanras Dittipidum Bareskrim Polri se llevó a cabo en las áreas de Pamekasan Regency, Tangerang City, West Yakarta City, South Yakarta City y East Yakarta City», dijo el director de Delitos Generales (Dittipidum) de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general de brigada Wira Satya Triputra, en una declaración escrita el viernes. 2 de diciembre de 2025.

Los sospechosos operaban el sitio de juegos de azar en línea T6.com y el sitio WE88. De manos de los nueve sospechosos, los investigadores confiscaron pruebas en forma de ordenadores, portátiles, teléfonos móviles, libros de cuentas, cajeros automáticos, fichas bancarias, comprobantes de depósito de efectivo, vehículos y documentos de la empresa.

Los perpetradores que han sido arrestados actúan como administradores financieros, inquilinos de cuentas operativas de juegos de azar en línea, directores de empresas de pasarelas de pago, propietarios de cuentas de cartera y propietarios de cambistas que gestionan el lavado de dinero procedente de las ganancias de este delito.

Luego, dos sospechosos fueron arrestados en una de las unidades de Laguna Apartment, Pluit Village, distrito de Penjaringan, ciudad del norte de Yakarta, el 27 de noviembre de 2025. El arresto de los cuatro sospechosos fue el resultado del desarrollo de arrestos anteriores de 9 sospechosos. Se reveló que este sitio de apuestas en línea operado por un total de 15 sospechosos estaba vinculado a una red internacional en el Sudeste Asiático.

La investigación avanzó hasta que otros dos sospechosos fueron arrestados en el área de Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang Regency, Banten, a saber, el administrador del sitio de juegos de azar en línea y el administrador de finanzas. Las pruebas confiscadas por las autoridades fueron una computadora utilizada para operar varios sitios de judol, una computadora portátil para registrar informes financieros de judol, un libro de cuentas, un cajero automático y varios teléfonos celulares para transacciones de banca móvil.