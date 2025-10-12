Cronología de una pareja que chantajeó a las víctimas a través de «VCS» durante 2 años, ganando 1.600 millones de IDR

Pekanbaru, VIVA – Un marido y su mujer (Pasutri), de iniciales SH y SZ, fueron detenidos por la Dirección Especial de Investigación Criminal (Ditreskrimsus) de la Policía Regional de Riau tras demostrarse que habían practicado extorsión con este método. sexo por videollamada (VCS). En dos años, esta pareja logró robar hasta 1.600 millones de IDR del dinero de la víctima antes de que finalmente fueran arrestadas por las autoridades.

La pareja que llevó a cabo la extorsión mediante el modo VCS sufrió pérdidas de hasta 1.600 millones de euros.

El director de Investigación Criminal Especial (Dirreskrimsus) de la Policía Regional de Riau, comisario de policía Ade Kuncoro Ridwan, confirmó la revelación del caso.

«Es cierto, hemos arrestado a dos perpetradores que son sospechosos de cometer actos criminales de amenazas y extorsión utilizando el modo ‘sexo por videollamada’. Los hemos detenido a ambos para una mayor investigación», dijo el comisionado Ade en Pekanbaru, el domingo (10/12/2025), citado por ANTARA.

Partiendo de una antigua introducción

Este caso comenzó con una presentación entre la víctima y SH en una discoteca en 2019. Posteriormente, su comunicación continuó a través de mensajes privados en las redes sociales Instagram y WhatsApp.

Cuatro años después, en agosto de 2023, la víctima volvió a contactar a SH y le pidió tener una videollamada sexual. Inicialmente, SH se negó, pero después de que la víctima ofreciera Rp. 1 millón, aceptó y los dos realizaron la acción a través de Instagram.

Sin el conocimiento de la víctima, SH tomó en secreto una captura de pantalla de ese momento privado. Luego, la imagen se utilizó como herramienta para amenazar y chantajear a la víctima.

En su mensaje amenazador, SH escribió: «Envía dinero o compartiré tu foto». La víctima asustada finalmente cumplió con la solicitud del perpetrador y transfirió Rp. 10 millones.

La extorsión continúa durante dos años

Después del primer pago, SH y su marido SZ continuaron sus acciones con amenazas similares. Cada vez que la víctima intentaba negarse, el perpetrador amenazaba con distribuir la imagen de la captura de pantalla al público.

Esta extorsión duró dos años, de agosto de 2023 a agosto de 2025. Durante ese período, se registró que la víctima transfirió dinero por etapas hasta que el total alcanzó los 1.600 millones de IDR.

La policía busca rastros digitales

Este caso fue descubierto después de que la víctima lo denunciara a la policía. La denuncia está registrada en el Informe Policial Número: LP/B/342/VIII/2025/SPKT/POLDA RIAU, de fecha 3 de agosto de 2025.