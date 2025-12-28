Cronología de la tragedia del barco en Labuan Bajo que perdió al aprendiz Valencia y sus tres hijos

Labuán BajoVIVA – Unas vacaciones familiares que se suponía que serían un momento feliz se convirtieron en una tragedia desgarradora en las aguas de Labuan Bajo, al este de Nusa Tenggara. Fernando Martín CarrerasEl entrenador del equipo B del Valencia, falleció junto a sus tres hijos después de que la embarcación turística en la que viajaban se hundiera por el fuerte oleaje de la zona Parque Nacional de Komodo.

El trágico incidente ocurrió la noche del viernes 26 de diciembre de 2025 en aguas del estrecho de Padar. Según los informes, el barco turístico KM Putri Sakinah, que transportaba a un grupo de turistas y tripulación, sufrió un fallo de motor antes de ser golpeado por olas de más de dos metros de altura, volcarse y hundirse.

El comienzo de la gira

Según un informe del Jefe de la Oficina de la Autoridad Portuaria y del Capitán del Puerto de Labuan Bajo Clase III de KSOP, Stephanus Risdiyanto, el barco KM Putri Sakinah realizó previamente un viaje turístico a la isla de Kalong. Luego de disfrutar de este destino, el grupo continuó su viaje hasta la isla de Padar.

El plan inicial era que los turistas hicieran trekking en la isla de Padar el sábado 27 de diciembre de 2025 por la mañana. Sin embargo, ocurrió un desastre en medio del viaje por mar hacia la isla.

«El accidente se produjo como consecuencia del impacto de una ola alta que provocó el hundimiento del barco turístico», dijo Stephanus Risdiyanto, el sábado 27 de diciembre de 2025.

El motor del barco se para y vuelca

Según el informe del Ministerio de Transporte, KM Putri Sakinah partió de la isla de Komodo hacia la isla de Padar alrededor de las 20.00 horas WITA con un total de 11 personas. Unos 30 minutos más tarde, el barco experimentó una falla en el motor debido a las malas condiciones climáticas.

Poco después, alrededor de las 21:00 horas, alrededor de las 21:00 WITA, fuertes olas golpearon el barco, lo que provocó que zozobrara y se hundiera en las aguas del estrecho de Padar.

«El barco sufrió un fallo de motor en condiciones en las que las olas del mar eran bastante altas, lo que dificultó los esfuerzos iniciales de manejo», dijo Stephanus, citado en un informe oficial.

Identidad de la víctima y su familia

Del total de 11 personas a bordo, siete fueron rescatadas. Estaban formados por dos turistas extranjeros procedentes de España, cuatro tripulantes incluido el capitán y un guía turístico.

Mientras tanto, otras cuatro víctimas fueron declaradas desaparecidas y todas pertenecían a una familia de ciudadanos españoles. Se trata de Fernando Martín Carreras y sus tres hijos, de 8 años, 9 años y 12 años respectivamente.