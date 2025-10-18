Cronología de la muerte del estudiante de la Unud Timothy Anugerah, presuntamente víctima de acoso escolar

Este informe no pretende inspirar el suicidio, pase lo que pase, el suicidio no está justificado. Si experimenta depresión o problemas psicológicos, consulte inmediatamente sus problemas para obtener ayuda de un psicólogo, psiquiatra o clínica de salud mental.

Lea también: La policía investiga el caso de un estudiante de la escuela secundaria Grobogan que fue asesinado a golpes en el aula y presuntamente acosado a menudo por sus compañeros de clase



Denpasar, Viva – Una tragedia desgarradora ocurrió en Universidad Udayana (Unud), Bali. un estudiante llamado Timothy Anugerah Saputra7mo semestre de la carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FISIP), fue encontrado muerto luego de supuestamente saltar desde el cuarto piso del edificio de su facultad, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Esta triste noticia se difundió rápidamente en las redes sociales y provocó una ola de simpatía e ira del público. Mucha gente sospecha que la víctima fue el estudiante de 22 años. intimidación (bullying) en el ambiente del campus.

Lea también: Unsri forma un equipo de investigación y prepara denuncias de acoso, después de que los estudiantes se besaran Actividades Himateta



Croología de la automia tomorial de Titley

Alrededor de las 09.00 horas WITA, el ambiente en el campus de FISIP Unud se volvió repentinamente alborotado. Timothy fue encontrado muerto en el área alrededor del edificio de su facultad. Los estudiantes y profesores que se encontraban en el lugar entraron en pánico e inmediatamente informaron a la seguridad del campus.

Lea también: Seis personas se convierten en sospechosas de acoso brutal en Cikarang, lo ha hecho un estudiante de escuela vocacional



Poco después, la información sobre el incidente se difundió rápidamente en las redes sociales. Los internautas también están ocupados destacando el supuesto acoso que experimentó Timothy y que provocó una grave presión psicológica.

La policía aún está llevando a cabo investigaciones para determinar la causa exacta de la muerte de la víctima. Sin embargo, esta tragedia ha vuelto a abrir los ojos del público a los peligros del acoso, que a menudo se considera trivial, pero que puede tener consecuencias fatales.

Timothy es una figura conocida por ser amigable y exitosa.

Timothy nació en Bandung el 25 de agosto de 2003. Es conocido como un estudiante inteligente, educado y activo en actividades académicas y organizaciones universitarias. Sus colegas describen a Timothy como alguien amable, fácil de tratar y siempre dispuesto a ayudar.

El Vicedecano III FISIP Unud, I Made Anom Wiranata, recordó a Timothy como un estudiante modelo y muy ético.

«Timothy es un niño educado y ordenado y realmente se preocupa por su entorno. Tiene un promedio de 3,91 y a menudo participa en investigaciones con sus mayores. Incluso está acostumbrado a ordenar sillas y habitaciones antes de que comiencen las actividades», dijo citado por tvOne.

Su amigo cercano, Deon, también recuerda a Timothy como una persona que siempre aportaba energía positiva a quienes lo rodeaban.