Cronología de la muerte de la esposa de Mansyur S, niveles elevados de azúcar en sangre y problemas de memoria

Jacarta – Una triste noticia ha vuelto a envolver al mundo de la música dangdut de Indonesia. Esposa del cantante senior H. Mansyur S.Hj. Rosidah, supuestamente murió el lunes 5 de enero de 2026.

La partida de Hj Rosidah fue un duro golpe para la familia extendida de Mansyur S, además de dejar una profunda tristeza para los amigos y colegas profesionales del legendario cantante. ¡Vamos, desplázate más!

Información sobre la muerte de Hj. Rosidah se dio a conocer al público por primera vez a través de una subida de la reina del Dangdut de Indonesia, Elvy Sukaesih, a su cuenta personal de Instagram. En la carga, Elvy expresó sus condolencias y sus mejores oraciones por el fallecido y la familia que quedó atrás.

Desde entonces, han llegado las condolencias de varios grupos, incluidos músicos dangdut y fanáticos de Mansyur S.

Hj. Rosidah exhaló su último aliento después de someterse previamente a un tratamiento intensivo debido al deterioro de su estado de salud. Mansyur S reveló que su esposa había estado experimentando problemas de salud dos semanas antes de su muerte. Este trastorno está relacionado con la diabetes tipo 2, que Hj padece desde hace mucho tiempo. Rosidah.

«De hecho, desde hace dos semanas ha habido síntomas de una caída del azúcar en la sangre. De hecho, ha habido azúcar, tipo 2, ese es el idioma. Así que fui tratado en el hospital aquí, Persahabatan (Hospital), eso fue dos semanas. Al regresar (a casa), fue seguro», dijo Mansyur S, en Jatinegara, al este de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

A pesar de que le permitieron regresar a casa y fue declarado en condición estable, Mansyur S admitió que no esperaba que ese día fuera el último día juntos. Recordó los pequeños momentos que solía tener todos los días con su esposa.

«Entonces, de nuevo, si Kullu nafsin dzaiqotul maut (Cada alma seguramente morirá), definitivamente todos regresarán. Porque no esperaba eso. Cada día que hago ejercicio, definitivamente me acerco a ella, la beso en la frente y en la mejilla. Tal vez hoy sea el último. No pensé que hoy sería el final de la vida de mi amada esposa», dijo.

Los últimos segundos de Hj. Rosidah todavía se recuerda claramente en la mente de Mansyur S. Dijo que su esposa había intentado comer, pero su condición empeoró repentinamente.