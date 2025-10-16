Cronología de cómo el padre de Raline Shah fue víctima de fraude

Mientras, VIVA – Una mala noticia le sucedió a la actriz. Raline Shah. El padre de Raline Shah, Rahmat Shah, fue la víctima. fraude con modo de disfraz de identidad a través de la aplicación WhatsApp.

Lea también: Cronología del fraude con el pretexto de ayudar a la Policía Nacional, ¡750 millones de IDR flotaron!



Según información del director cibernético de la Policía Regional de Sumatra del Norte, el comisario de policía Doni Sembiring, el fraude fue llevado a cabo por cuatro personas, dos de las cuales eran reclusas en la Penitenciaría de Clase I de la ciudad de Medan. Mientras tanto, las otras dos personas son civiles que desempeñan funciones fuera de prisión.

«Transmitimos que hay 3 perpetradores más, Muhammad Syarifudin Lubis y sus amigos. Dos personas más, Muhammad Syarifudin y Rizal, son prisioneros», dijo citado en la transmisión de YouTube de TvOne, el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: Trump insta al presidente israelí a perdonar a Netanyahu por casos de corrupción



Además, el comisario de policía Doni dijo que los delitos cometidos por los autores incluían el delito de estafa mediante la manipulación de datos. El perpetrador se comunicó con el padre de Raline Shah, el Dr. Rahmat Shah, y admitió que el perpetrador era su hija. Luego, el perpetrador preguntó al Dr. Rahmat Shah con el argumento de que quería comprar oro de Antam.

«El perpetrador Muhammad Syarifudin Lubis, de 25 años, se comunicó a través de WA con la víctima, el Sr. Dr. Rahmat Shah, quien dijo que el denunciado era el hijo de Raline Shah. En este caso, la víctima pidió a sus padres que compraran oro», dijo

Lea también: ¡Reveló! Mbah Tarman, que se casó con una mujer con un cheque falso de 3.000 millones de IDR, es sospechoso de tener antecedentes de fraude



La víctima transfirió dinero en etapas a partir de 24 millones de IDR, 40 millones de IDR, 30 millones de IDR y finalmente 100 millones de IDR hasta que el total alcanzó cientos de millones de rupias. Después de darse cuenta de que había sido engañado, la víctima lo denunció a la Dirección de Investigación Cibernética de la Policía Regional de Sumatra del Norte.

«La pérdida total sufrida por la víctima, el Dr. Rahmat Shah, fue de 254 millones de IDR. Esto luego fue transferido nuevamente al hermano de Tika Wulandari, por lo que el método fue eliminar rápidamente los rastros de la búsqueda», dijo.

La policía acusó a los perpetradores de varios artículos, a saber, la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (UU ITE) y el artículo de fraude del Código Penal. El autor se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y una multa máxima de 12.000 millones de IDR.

Para obtener información, el propio autor fue arrestado en un edificio con forma de salón en el subdistrito de Medan Tembung, ciudad de Medan, Sumatra del Norte, hace algún tiempo.