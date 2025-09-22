Cronología completa y 8 hechos de los soldados TNI en Ojol en Pontianak, han hecho las paces, pero el proceso legal continúa

PontianakVIVA – El caso de paliza que involucra a un soldado TNI contra un taxista de motocicletas en línea (OJOL) en la ciudad de Pontianak, West Kalimantan, hizo una conmoción pública.

Leer también: Con respecto al uso de sirenas y estribas, el comandante TNI recuerda a Pom.



El incidente no solo fue viral en las redes sociales, sino que también tuvo una larga cola para ingresar al ámbito de la ley y recibió el centro de atención del DPR.

La siguiente es la cronología completa:

Leer también: Gojek asegúrese de que el servicio se ejecute normalmente aunque haya una demostración de controladores de OJOL



1. Video viral Pircut Adjunto público

Un video circuló ampliamente en Instagram, uno de los cuales se subió a una cuenta @Mood.Jakarta, que muestra a los soldados de TNI con el argumento F inicial con un conductor de OJOL antes de lanzar un golpe. Los residentes de inmediato llegaron a presenciar la conmoción.

Leer también: Filas de hechos de los soldados TNI que fueron arrastrados por el caso de asesinato de Bank de Kacab Bank



«TNI AD en Pontianak de repente viral debido a golpear a un taxista de motocicletas en línea «, dijo la cita de la cuenta, domingo 21 de septiembre de 2025.

2. La cronología inicial de la versión de testigo

El colega de la víctima llamado Dede explicó que la conmoción comenzó cuando el automóvil conducido por F estaba a punto de renunciar. La víctima que estaba detrás sonó la bocina, por lo que no fue pastoreada. Sin embargo, el soldado realmente salió del auto y golpeó al conductor de Ojol.

3. La víctima está gravemente herida

Según los informes, la víctima llamada Teguh Sukma Akbar sufrió heridas hasta que su nariz se rompió debido al codo del soldado. Este incidente hizo que docenas de colegas de Ojol visitaron la sede Policía militar Kodam xii/Tanjungpura para exigir responsabilidad.

4. Intervenida la sede de TNI

Jefe del General de Brigadier TNI (MAR) TNI (MAR) Centro de Información (MAR) Freddy Ardianzah confirmó el incidente.

«El incidente fue cierto, en este momento el caso estaba siendo manejado por la policía militar Kodam XII/Tanjungpura. Una persona que supuestamente estaba involucrada había sido examinada y el proceso legal iba de acuerdo con las reglas vigentes en el TNI», dijo.

5. Confesión sorprendente: la razón por la que los perpetradores

El subdirector de información Kodam XII/Tanjungpura, Teniente Coronel Inf Agugg W Palupi reveló la razón detrás de las emociones del soldado.

«Los perpetradores tienen prisa y frenética. Su hijo está enfermo en el automóvil. Hay un pequeño incidente en el camino, luego las emociones alcanzaron su punto máximo hasta que ocurrió la paliza», dijo Agung.

6. Gojek Dar pleno apoyo a los socios



Oficina central de Gojek en el área de Blok M, South Yakarta.

PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK (GOTO) brinda asistencia directa a las víctimas.

«Desde el comienzo del incidente, el equipo de Gojek inmediatamente acompañó al socio conductor para recibir tratamiento médico, incluida la asistencia de la Administración de Seguros Mitra BPJS y otras necesidades», dijo el Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones Goto, Ade Mulya.

Además, Gojek también proporciona compensación y respalda plenamente el curso del proceso legal.

7. El parlamento insta al TNI a imponer sanciones estrictas

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes I de la facción PKB, Syamsu Rizal Alias ​​Deng ical, destacó el caso en serio.

«Cada soldado de TNI debería poder controlarse, especialmente cuando están en el camino o el espacio público. Son parte de la institución de defensa estatal que debería dar ejemplos de disciplina y calma, no mostrar un comportamiento grosero», dijo.

Hizo hincapié en: «Se deben imponer sanciones estrictas para ser un efecto disuasorio, no solo para los perpetradores, sino también como una lección para todos los demás soldados».

8. Ya hizo las paces, pero el proceso legal continúa



El comandante del Centro de la Policía Militar de TNI, mayor general, Yusri Nuryanto (medio)

El comandante del Centro de Policía Militar de TNI (Danpuspom), mayor general Yusri Nuryanto, reveló que ambas partes habían hecho las paces. Sin embargo, la investigación continúa.

«Ambas partes han hecho las paces, pero el proceso de investigación va», dijo Yusri.