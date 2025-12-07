Cronología completa del arresto de Bonnie Blue, estrella británica del cine para adultos atrapada en redadas en Bali

Bali, LARGA VIDA – La revelación del caso de presunta producción de contenido inmoral en Bali atrajo la atención del público luego de que la policía arrestara a Tia Emma Billinger, más conocida como bonnie azul.

La mujer inglesa fue arrestada junto con decenas de otros ciudadanos extranjeros en un estudio en el área de Perenan, Mengwi, Badung. La siguiente es una cronología completa que llevó a la policía al arresto de esta figura de la industria del cine para adultos. Desplázate, ¡puaj!

El comienzo: denuncias ciudadanas sobre actividades sospechosas

La cronología de este caso comienza con los informes de varios residentes que viven alrededor de un estudio cerrado en Perenan Village. Los residentes sospechaban que el edificio se utilizaba a menudo para actividades antinaturales porque había muchas actividades entrando y saliendo de cámaras, equipos de producción y varios extranjeros. Luego se transmitió la sospecha a la policía.

La policía se mueve y verifica la ubicación.

Al recibir el informe, la policía de Badung envió inmediatamente un equipo para realizar inspecciones el viernes 5 de diciembre de 2025. Cuando llegaron al lugar, las autoridades descubrieron que el estudio estaba efectivamente en uso. Después de ingresar al área interior, la policía encontró actividades de grabación de videos para adultos en progreso.

«Se sospecha que este lugar fue utilizado por el presunto autor para producir vídeos inmorales», dijo a los periodistas el jefe de policía de Badung, AKBP M. Arif Batubara.

Evidencia y descubrimiento de vehículos escritos «BangBus»

Búsquedas adicionales encontraron varias pruebas que reforzaron la sospecha de actividades de producción de contenidos para adultos. La policía confiscó varias cámaras profesionales, varios dispositivos anticonceptivos y una camioneta azul con las palabras «Bonnie Blue’s BangBus». Se sospecha que el vehículo se utiliza como propiedad o como medio para apoyar la creación de contenidos.

Seguridad de 18 extranjeros implicados

Además de Bonnie Blue, las autoridades arrestaron también a 18 extranjeros. La mayoría de ellos provienen de Australia, cada uno con las iniciales JM (24), MT (27), BS (27), MP (40), PR (37), TL (25), BL (26), TR (25), AAG (20), BS (19), KM (22), MM (21), CC (19) y KR (24). Entre el grupo detenido también había una mujer.

Luego, la policía nombró a cuatro personas como los principales sospechosos: Tia Emma Billinger, alias Bonnie Blue; LAJ (27) de Inglaterra; INL (27) ciudadano británico; y JJTW (28).