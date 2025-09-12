Cronología completa de la muerte del actor chino Yu Menglong

VIVA – La triste noticia es envolver el mundo del entretenimiento chino. Actor Yu Menglong(Conocido como Alan Yu, murió el 11 de septiembre de 2025. La repentina partida de la estrella del drama Go Princess Go y Eternal Love sorprendió a los fanáticos y se convirtió en el centro de atención de los medios.

Inicialmente, las noticias circulaban a través de una carga de paparazzi en las redes sociales. Aunque la publicación finalmente fue eliminada, el contenido de la carga ya se había extendido ampliamente. La siguiente es una cronología completa de los eventos informados, que se lanzan desde Koreaboo. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

El 9 de septiembre de 2025, se dijo que Yu Menlang se reunió con 5-6 amigos cercanos en la casa de uno de los amigos. Pasan tiempo comiendo juntos. Dos días después, precisamente el 11 de septiembre alrededor de las 2 de la mañana, Yu se despidió de entrar en el dormitorio y cerró la puerta desde el interior.

Alrededor de las 6 de la mañana, cuando sus amigos estaban a punto de irse a casa, no encontraron el paradero de Yu. Al revisar las escaleras, en realidad encontraron que el cuerpo del actor estaba mintiendo. Un vecino que caminaba con su perro también vio el incidente e inmediatamente contactó a la policía.

Un paparazzi que llegó a la ubicación incluso agregó otra información. Mencionó que la ventana en el quinto piso de la escena se rompió, según las noticias que recibió. También había entrevistado a un personal en el área que confirmó que la víctima era Yu Menglong. Se estimó que el incidente ocurriría alrededor de las 5 a.m. Supuestamente cayó del quinto piso y murió instantáneamente después de golpear el piso de concreto.

En respuesta a la circulación de noticias en las redes sociales, la gerencia finalmente confirmó oficialmente. Declararon que Yu Menglong había muerto el 11 de septiembre y confirmó los resultados de la investigación inicial de la policía que afirmaba que no había elemento criminal en el incidente.

«Con una profunda tristeza, anunciamos que nuestro amado espejo murió el 11 de septiembre

¡El propio Yu Menglong ha estado involucrado en el mundo del entretenimiento desde 2007 a través de la búsqueda de talentos de mi programa! ¡Mi estilo! Su nombre es cada vez más conocido a través de dramas populares como Go Princess Go, el juego de amor en la fantasía del este, para pelear.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.