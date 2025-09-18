Críticas brutales de la policía hasta que los hallazgos del gas lacrimógeno expiraron durante la manifestación, dijo el jefe de la policía nacional

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional El general Listyo Sigit Prabowo abrió su voz sobre las críticas públicas que decían que sus miembros estaban actuando brutal para usar gas lacrimógeno venció Mientras maneja manifestación.

Sigit subrayó, la Policía Nacional tiene un estándar y protocolo de procedimiento operativo claro (SOP) para tratar con manifestaciones.

«Creo que ya tenemos procedimientos para enfrentar la seguridad de la demostración que es apropiada y regulada en la ley número 9. Proporcionamos servicios, a veces, incluso si es necesario, facilitamos el diálogo y hacemos servicios de seguridad», dijo Sigit a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Yakarta, citado el jueves 18 de septiembre de 2025.

Sin embargo, dijo Sigit, si hay cosas que son perjudiciales para el interés público y violan las normas y reglas que no están de acuerdo con la ley número 9, habrá etapas de manejo que deben llevarse a cabo.

«Y le informamos al principio, esa etapa. Creo que esperamos que en la futura libertad de expresión continúe siendo manteniéndose y brindamos servicios», dijo.

Sigit también enfatizó, hubo diferencias para asegurar acciones pacíficas y manejar disturbios.

«Cuando se trata de disturbios pero cosas diferentes. Allí, la policía nacional tiene la autoridad de procesar la acción de acuerdo con la ley debido a criminal», explicó Sigit.

Además, Sigit explicó que su partido estaba abierto a críticas y aportes del exterior. La Policía Nacional, dijo, también continuó transformándose para hacer mejoras.

«Hasta ahora, hemos hecho un esfuerzo para transformarse para mejorar, lo que significa que la Policía Nacional está abierta a la evaluación, aportes del exterior para continuar haciendo mejoras para las instituciones en nuestras actividades y lo que la comunidad espera», concluyó.