Criticado por el empleo, Dedi Mulyadi mencionó las matemáticas básicas de los residentes de Java Occidental

Bandung, Viva – Gobernador de Java Occidental Dedi mulyadi Responde a los resultados Encuesta de investigación y desarrollo de Kompas que resalta el desempeño del gobierno provincial Java Occidental Bajo el liderazgo del gobernador Dedi Mulyadi y el vicegobernador Erwan Setiawan.

Leer también: Emociones en el escenario, huelga de Dedi Mulyadi del evento Kirab Cultural Kirab



Entre los registros de la crítica del rendimiento de Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan se encuentra una cuestión de disponibilidad campo de trabajo y alivio pobreza En West Java.

Según los resultados de la Encuesta de Investigación y Desarrollo de Kompas, hasta el 57.6 por ciento de la comunidad consideró malo.

Mientras tanto, el 7.3 por ciento juzgó muy mal, mientras que el 33.4 por ciento de los encuestados declaró que eran buenos para ser muy buenos.

Leer también: Explicación oficial de la Jefe de la Oficina Regional de la Dirección General de Java Occidental con respecto a la libertad condicional de la libertad condicional Setya Novanto



Luego, hasta el 67.2 por ciento de los encuestados no estaban satisfechos con el desempeño del gobierno de Java Occidental para reducir el desempleo, y el 60.4 por ciento no estaba satisfecho con los esfuerzos para superar la pobreza.

Dedi Mulyadi reconoció que una de las debilidades de su liderazgo en Java Occidental hasta el día de hoy está relacionada con la economía y el empleo. Destacó que el «combate» del empleo ocurre en las áreas industriales de Java Occidental.

Leer también: Encuesta de investigación y desarrollo de Kompas: Dedi Mulyadi se considera malo sobre la disponibilidad de trabajos en Java Occidental



«¿Por qué sucede? Porque olvidamos conectarnos entre la educación y el medio ambiente, la educación y la industria, el mundo de TI con la condición de la comunidad», dijo Dedi Mulyadi en la reunión plenaria del Aniversario de Java Occidental de Java de Java Occidental de Java a 80 años en Bandung, 19 de agosto de 2025.

«¿Cuál es la debilidad de la gente de Java Occidental? Las matemáticas básicas son débiles para que cuando la selección pierda», continuó

En esa ocasión, Kang Dedi Mulyadi (KDM) enfatizó en las filas que en la era de las redes sociales como hoy, el líder debe ser sensible al ver los hechos en la comunidad. Recordó que las políticas de desarrollo en Java Occidental deben pisar la tierra.

«No es importante ser elogiado, no es importante ser bueno en los espectáculos, no es importante estar inventado en las redes sociales, no es importante. Lo que debe decir es el hecho real, no el edificio camuflativo», dijo KDM

«Si la educación básica en EE. UU. Todavía está en problemas, digamos que es problemático. Si todavía hay que los niños de secundaria no pueden leer y escribir, digamos que sucede. Si hay muerte materna, muerte infantil, digamos que sucede. Si el VIH aumenta, digamos que sucede, de modo que alcanzamos la síntesis», agregó «, agregó.

El rendimiento de KDM se destaca

Anteriormente, el gobernador de West Java, Dedi Mulyadi, se consideraba malo para crear la disponibilidad de empleos. Según los resultados de la Encuesta de Investigación y Desarrollo de Kompas, hasta el 57.6 por ciento de la comunidad consideró malo.

Mientras tanto, el 7.3 por ciento juzgó muy mal, mientras que el 33.4 por ciento de los encuestados declaró que eran buenos para ser muy buenos.

No solo en el aspecto de la disponibilidad de empleos, la comunidad también se siente insatisfecha con el desempeño de Dedi Mulyadi para superar la pobreza en Java Occidental.

Hasta el 60,4 por ciento de las personas no están satisfechas con Dedi Mulyadi para superar la pobreza. Luego, el 48.8 por ciento no estaba satisfecho con el desempeño de la asistencia directa para el bienestar de la comunidad.

Luego, hasta el 44.8 por ciento de la comunidad consideró a Dedi Mulyadi para resolver el problema urgente relacionado con la provisión de empleo. En el sector de infraestructura, el 30.8 por ciento de la comunidad declaró que Dedi Mulyadi tuvo que reparar inmediatamente las carreteras dañadas.

Hasta el 27.9 por ciento del público también consideró que los problemas de alimentos básicos deben resolverse inmediatamente por Dedi Mulyadi.

Por otro lado, hasta el 47.9 por ciento de la comunidad dijo que estaban muy satisfechos y 49.3 expresaron satisfacción con el desempeño de Dedi Mulyadi en el líder de West Java.

Para obtener información, la encuesta realizada a través de entrevistas cara a cara se realizó del 1 al 5 de julio de 2025. La encuesta involucró a 400 encuestados elegidos al azar utilizando el método sistemático de múltiples pisos en la provincia de Java Occidental.

Nivel de confianza del 95 por ciento con investigación de ‘margen de error’ +/- 4.9 por ciento.