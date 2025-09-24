Crítica del programa MBG, los trabajadores destacan las absorciones y los salarios informales de los trabajadores bajo UMP

Yakarta, Viva – Presidente del Partido Laborista quien también es el presidente de la confederación de sindicatos indonesios (KSPI), Dijo Iqbal dijo, una serie de excelentes programas del presidente Prabowo Subianto, según él, no pudieron absorber mano de obra calidad.

Por ejemplo, se puede ver desde el programa Comer nutritivo gratis (MBG), donde la Unidad de Servicios de Rehinal Nutrition (SPPG), también conocido como MBG Kitchen, solo puede absorber a los trabajadores informal Aunque el número llega a miles de personas.

«Es cierto que MBG absorbe el trabajo, pero informal», dijo después de una conferencia de prensa en Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

El presidente del Partido Laborista dijo Iqbal

Según él, los trabajadores informales en estas cocinas de MBG no obtienen salarios o salarios decentes, seguros de salud y seguros de pensiones, por lo que no tienen un alto poder adquisitivo.

«El salario está bajo el salario mínimo, no hay seguro de salud, no hay seguro de pensiones. Apoyamos el programa Cooperativo de la Villa de Pak Prabowo, pero eso también es informal», dijo.

Por otro lado, dijo que el trabajo en sectores formales que proporcionan salarios adecuados o un mínimo del equivalente de los salarios mínimos, en realidad disminuye con la presencia de varias ondas de despido.

Por lo tanto, finalmente muchos trabajadores despedidos que cambiaron al sector informal y sin ingresos exactos o ingresos fijos, como convertirse en un taxista de motocicletas en línea (OJOL).

«En el sector formal hay muchos despidos en todas partes. Muchas personas pierden sus ingresos», dijo.

«Pero el trabajo en el sector informal, como Ojol, por ejemplo, es un trabajador de concierto que no está claro, se considera una absorción de trabajo. A pesar de que no tienen ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades», dijo.