Crítica del programa MBG, el chef Arnold destacando problemas de envenenamiento al equipo de cocina

VIVA – Programa Comer nutritivo gratis (Mbg), La iniciativa principal de la administración del presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka para superar el retraso en el retraso y mejorar la calidad nutricional de los niños de la escuela, nuevamente en el centro de atención pública.

Desde que se lanzó a principios de este año, el programa dirigido a 82.9 millones de beneficiarios hasta finales de 2025 fue perseguido por una serie de casos de envenenamiento masivo, matando a miles de estudiantes en varias regiones.

En el medio de la agitación, el nombre Chef Arnold Poernomo, un famoso jurado Masterchef Indonesia, surgió como una figura potencial para mejorar la ejecución del programa. Su crítica constructiva a través de la plataforma X (anteriormente Twitter) desencadenó amplias discusiones, además de revelar insatisfacción con la composición del equipo de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN).

La formación de BGN, la institución a cargo de supervisar el cumplimiento de la nutrición a través de MBG, ha generado críticas porque la posición clave es ocupada por militares retirados sin una experiencia profunda en el campo culinario o nutricional. Los ciudadanos estaban ocupados expresando que profesionales como los participantes de MasterChef, especialmente el chef Arnold, eran más competentes para desempeñar este papel.

«El equipo de BGN en lugar de los funcionarios llenos de jubilados, mejor reemplazado por participantes del maestro chef. Los estudiantes pobres envenenados», dijo la cuenta @miskIntv, citada por Sea el 23 de septiembre de 2025.

«Sugiero que Arnold es @arnoldoernomo. Solía ​​tener un menú de desglose más Rab.

En medio del ajetreo y el bullicio, Chef Arnold PoernomoConocido como el partidario inicial de MBG, respondió sabiamente a través de su cuenta X.

«El programa es bueno, solo falta la ejecución», escribió el chef Arnold.

«Pobre envenenamiento de niños, padres, equipos de cocina MBG, equipos médicos», agregó.

Además, en una respuesta a los ciudadanos, el chef Arnold detalló cinco principios básicos para mejorar la ejecución.

«Lo más básico posible: recursos humanos experimentados, para procesar materias primas y platos, bacterias, contaminación cruzada, higiene y buenos proveedores», explicó.

Este consejo está en línea con los hallazgos de expertos en nutrición que destacan la falta de supervisión y saneamiento de la cadena de suministro como raíz del problema.

Datos sobre instituciones de monitoreo como el Instituto de Desarrollo de Economía y Finanzas (Indef) observados, hasta mediados de septiembre de 2025, al menos 5.360 estudiantes se convirtieron en víctimas de envenenamiento debido a MBG. El último caso llegó a cientos de estudiantes en Garut, West Java, donde 194 estudiantes desde primaria hasta la escuela secundaria experimentaron náuseas, vómitos y mareos después de comer menús de arroz blanco, pollo Woku, Orek Tempeh y fresas el 17 de septiembre.

En las islas Banggai, Central Sulawesi, 251 estudiantes fueron tratados en el Hospital Trikora Salakan debido a síntomas similares. De hecho, en Baubau, el sureste de Sulawesi, 37 estudiantes de SMA Negeri 7 y la Escuela Primaria Hidayatullah fueron trasladados al hospital después de encontrar pollos de maldad en la porción MBG.

Este incidente no es el primero; Desde enero, se han extendido casos similares en Tasikmalaya (400 víctimas), Sumatra del Sur (173 víctimas), hasta el este de Nusa Tenggara, con síntomas que van desde el dolor abdominal hasta las reacciones alérgicas.