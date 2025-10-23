Criterios para la nueva versión de entrenador de la selección nacional de Indonesia de Atep e Ismed Sofyan

Jacarta – Dos leyendas vivas del fútbol indonesio atep Rizal y Ismed Sofian menciona los principales criterios que debe tener un nuevo entrenador equipo nacional de indonesia después de que el equipo de Garuda se separara del técnico holandés Patrick Kluivert.

En un evento «Lotte Bintang Muda – Generación Dorada 2025» en el sur de Yakarta, el jueves, los dos ex jugadores profesionales dijeron que el principal criterio que debe tener el nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia es tener un carácter fuerte y también comprender la calidad de los jugadores del equipo Garuda.

«Es cierto que todos los entrenadores deben tener carácter, sí, es cierto que estamos en Asia, también necesitamos entrenadores que conozcan nuestro carácter, cultura, cultura, pero ahora el problema es que la era ha cambiado, cuántos jugadores de la diáspora tenemos, cuántos jugadores locales tenemos», dijo Ismed, que es una leyenda viva de Persija Yakarta, al responder a la pregunta de ANTARA.

«Por eso creo que cualquiera que se convierta en entrenador tiene un modelo a seguir que realmente puede ser un ejemplo para cualquier país», añadió.

Atep destacó la importancia de contar con entrenadores con carácter fuerte para mantener la armonía en el vestuario del equipo. La leyenda viva de Persib Bandung se limitó a mencionar que tal vez un entrenador de Europa podría cumplir estos criterios, con la esperanza de que los del continente azul pudieran llevar a Indonesia al éxito de cara al Mundial.

«Lo que usted dijo es un verdadero modelo a seguir, lo importante es poder mantener el ambiente en el vestuario y luego también poder comunicarse bien», dijo Atep, que alguna vez jugó para la selección nacional de Indonesia.

El hombre que ahora tiene 40 años dijo entonces que el nuevo entrenador de la selección tendría que entender la calidad de los jugadores que tiene el equipo de Garuda. Dijo que, sea quien sea el entrenador, incluso si tiene un gran nombre, si no comprende la calidad de los jugadores que tiene, sólo conducirá al fracaso.

«Sí, sí, si no entendemos (la calidad de los jugadores de la selección indonesia), nuestro oponente quiere A y luego jugamos al ataque, por ejemplo, perdiendo. Eso significa que el entrenador no entiende la calidad de nuestros jugadores, cómo es la calidad de los jugadores contrarios. Primero hay que entender la calidad de nuestros jugadores», dijo Atep.