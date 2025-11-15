Cristin Milioti sobre ‘In Your Dreams’, el potencial de la segunda temporada de ‘The Penguin’

Cristina Millioti insiste en que no está pensando demasiado en la posibilidad de «el pingüino“Conseguir una segunda temporada.

“Siento que no tengo ningún escalofrío al respecto porque cada vez que me preguntan [about a Season 2]Pensé: ‘¡Inscríbeme!’”, me dijo Milioti, quien ganó un Emmy por su trabajo en el programa de DC Comics, mientras promocionaba su nueva película animada de Netflix.En tus sueños.” «Amo [series creator] lauren [LeFranc] mucho. Amo a todo nuestro elenco. Es un grupo tan increíble”.

La estrella de “The Penguin”, Colin Farrell, ha sostenido constantemente que “no tiene prisa” por una segunda versión de la serie. «No lo quiero. No lo quiero», me dijo en los Premios SAG en febrero. «Todos lo dejamos en el ring en esas ocho horas… Así que no tengo prisa. No tengo ningún deseo profundo de hacerlo».

Sin embargo, en julio, después de que se anunciaran las nominaciones al Emmy, el jefe de HBO y Max, Casey Bloys, dijo Variedades Michael Schneider que LeFranc y el productor ejecutivo Matt Reeves han tenido conversaciones sobre la temporada 2. Reeves confirmó en los Emmy que se produjeron conversacionespero su prioridad actual es dirigir la segunda película de “The Batman” con Robert Pattinson.

“In Your Dreams” aborda el divorcio cuando dos hermanos pequeños conocen al mítico Sandman en sus sueños y le piden que los ayude a mantener a sus padres (Milioti y Simu Liu) juntos a medida que avanzan hacia la separación.

Milioti leyó el guión por primera vez en 2021. “Realmente me conmovió pensar en cómo lidiamos con las dificultades y cómo a veces queremos que las cosas sean diferentes, y la forma en que las afrontamos”, dijo.

Si bien los problemas matrimoniales pueden parecer un tema demasiado serio para una película familiar, Milioti señala otras películas animadas que abordan temas más profundos.

“Si vuelves atrás y miras algunas de las películas de Disney como ‘El Rey León’, es ‘Hamlet’. ¿Y ‘Bambi’? Olvídalo”, dijo Milioti. «Esa es una de las cosas más especiales de esta película y también de la animación. De alguna manera comienza esta conversación matizada con niños que dicen: ‘Esto puede ser muy difícil y aterrador. Puede parecer que tu mundo se está desmoronando y está cambiando. Pero no es tan aterrador como podría parecer'».

“En tus sueños” está disponible en Netflix.