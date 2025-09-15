Cristin Milioti de Penguin gana Emmy para la actriz de series limitadas

Cristin Milioti Ganó la actriz de la serie limitada de Emmy para el domingo en reconocimiento a su interpretación de Sofía Gigante en «The Penguin» de HBO. Esta es su primera nominación y victoria del Emmy.

«Lo siento, escribí esto al fondo de las notas que tomé en terapia el otro día, así que no mire la parte posterior», dijo mientras subía al escenario para aceptar su premio.

«Es muy difícil darle sentido a estar vivo en este momento en este mundo, así que estoy profundamente agradecida por los puntos brillantes», continuó. «Hacer este espectáculo con nuestro increíble elenco y tripulación, y habitar a esta mujer fue un punto brillante para mí. A pesar de ser muy espeluznante, tocarla se sintió como volando».

Milioti comenzó a su cuidador como actor escénico, ganando a la actriz musical de 2012 Tony por interpretar a Girl en el musical de Broadway «Once». En la pantalla, estalló por interpretar a Tracy McConnell, también conocida como la madre en «How I Met Your Mother», apareciendo por primera vez en la Temporada 8 antes de convertirse en una serie regular en la temporada 9.

Con la victoria del Emmy, Milioti está a solo un paso de lograr un EGOT, ya que «Once» le valió un álbum Grammy para el Teatro Musical además del Tony.

También nominados para la actriz de la Serie Limitada principal fueron Michelle Williams por «Dying For Sex», Rashida Jones para «Black Mirror», Meghann Fahy por «Sirens» y Cate Blanchett por «Descargo de responsabilidad».

«The Penguin» también obtuvo nominaciones para una serie limitada excepcional, actor principal de la serie limitada (Colin Farrell), dirección de series limitadas y escritura de series limitadas.

