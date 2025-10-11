Cristiano Ronaldo se corona como el primer futbolista multimillonario del mundo

VIVA – Futbolista de Portugal, Cristiano ronaldo logró hacer una nueva historia fuera del campo verde. Recientemente fue nombrado el primer futbolista en entrar en la lista. multimillonario mundo.

También logró ingresar al ‘Club de las Tres Comas’. Término “El club de las tres comas” generalmente se refiere a un grupo de personas que han alcanzado un patrimonio neto de al menos mil millones de dólares estadounidenses, lo que se refiere a tres comas (1.000.000.000) al escribir ese número.

Según la página The Sun, el sábado 11 de octubre de 2025, Ronaldo se unió al club Al-Nassr en 2023 después de dejar el Manchester United y en ese momento firmó un contrato récord por valor de 173 millones de libras esterlinas (alrededor de 3,56 billones de rupias) al año.

Se rumoreaba que dejaría la Liga de Arabia Saudita hacia el final de su contrato, pero Ronaldo optó por ampliar su colaboración con Al-Nassr incluso por una tarifa más alta.

Según informes BloombergCR7 recibirá ahora un pago total de hasta 492 millones de libras esterlinas (alrededor de 10,12 billones de rupias) en los próximos dos años. Con esta incorporación, el patrimonio neto de Ronaldo ha alcanzado ahora los 1.045 millones de libras esterlinas o alrededor de Rp. 21,5 billones, lo que lo convierte en el primer futbolista de la historia en ostentar la condición de multimillonario.

El valor de la riqueza está creando. cristian ronaldo muy superior a su antiguo rival, Lionel Messi, que tiene un patrimonio neto de alrededor de 620 millones de libras esterlinas (alrededor de 12,76 billones de rupias). Sin embargo, según Bloomberg, Messi todavía tiene potencial para ponerse al día, porque adquirirá una gran participación en su club de la MLS, el Inter Miami, después de retirarse.

La extraordinaria riqueza de Ronaldo no solo proviene de contratos en grandes clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, sino también de una serie de contratos comerciales de lujo.

Fuera del campo, Ronaldo ha colaborado con varias marcas de renombre mundial como Nike, Armani, Herbalife y Tag Heuer. También colabora con Clear Shampoo, DAZN, LiveScore y Panini, y anteriormente protagonizó anuncios de KFC.

Aparte de eso, continúa desarrollando su marca personal, CR7, que vende perfumes, ropa y ropa interior. Con todas estas fuentes de ingresos, la brecha de riqueza entre Ronaldo y sus rivales es cada vez mayor.