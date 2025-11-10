VIVA – Arabia Saudita se toma cada vez más en serio la idea de consolidarse como destino turístico deporte mundo. A través del evento Visit Saudi Travel Fair 2025, que se celebrará en la ciudad de Gandaria, Yakarta, del 12 al 16 de noviembre de 2025, la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita (STA) presenta una experiencia inmersiva que combina el encanto del turismo, la cultura y el espíritu. turismo deportivo que ahora se ha convertido en la nueva identidad del país.

Con el tema «Descubra el alma de Arabia», este evento presentará una variedad de promociones turísticas y culturales típicas saudíes, que van desde actuaciones tradicionales hasta instalaciones fotográficas interactivas. Uno de los aspectos más destacados es la campaña global titulada UNREAL Calendar, que presenta al ícono del fútbol mundial Cristiano. ronaldo como rostro del turismo deportivo saudí.

A través de esta campaña, el reino muestra varios eventos deportivos de prestigio que se han celebrado y se celebrarán en tierras árabes, como el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, las Finales de la WTA en Riad y la Supercopa de Italia. Estos eventos son parte de la estrategia de Arabia Saudita para hacer del deporte el principal imán para el turismo.

Además del turismo deportivo, los visitantes de la feria de viajes Visit Saudi también podrán disfrutar de ofertas de viajes exclusivas con descuentos de hasta el 35 por ciento para vuelos de Saudia Airlines y del 10 por ciento para Garuda Indonesia. Los descuentos en hoteles de hasta el 50 por ciento y las cuotas del 0 por ciento a través de BSI Hasanah también complementan el entusiasmo del evento.



Ronaldo se ha convertido en un icono de la promoción turística de Arabia Saudita

«Indonesia es un mercado muy importante para nosotros, unido por la cercanía espiritual y cultural, así como por la creciente curiosidad de su gente por explorar las diversas bellezas que tiene Arabia Saudita», dijo Eyad Jan, director senior de la Unidad de Mercado del Sudeste Asiático de la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita.

«A través de la feria de viajes Visit Saudi, queremos compartir la belleza, la diversidad y la hospitalidad típica saudí, e invitar a los turistas indonesios a descubrir el alma de Arabia y sentir la calidez característica de nuestro país», continuó.

Este evento también presenta diversas actividades culturales, como los tradicionales rituales del café y los dátiles, la danza de la espada Ardah y la música típica saudí oud. Todo está diseñado para que los visitantes puedan experimentar de primera mano la sensación auténtica del Reino.



El delantero del Al Nassr, Cristiano Ronaldo

Arabia Saudita ahora es conocida no sólo como un destino de culto, sino también como un centro de actividades deportivas y de entretenimiento de primer nivel. Campaña atractiva cristian ronaldo es un símbolo de la transformación de Arabia Saudita hacia un destino de turismo deportivo global.