VIVA – Superestrella del fútbol mundial, cristian ronaldose convirtió en el centro de atención internacional. La estrella portuguesa que actualmente juega en el Al Nassr fue invitada a una cena oficial en la Casa Blanca (Casa Blanca) con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El banquete de Estado se celebró como homenaje al Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS). Varias figuras mundiales asistieron a este prestigioso evento, entre ellas Tim Cook, director ejecutivo de Apple y fundador de Tesla Elon Musklo que demuestra la exclusividad de los invitados a este foro estratégico.

Varios medios internacionales informaron que Ronaldo fue colocado en una silla cerca del presidente Trump, poco antes de que el presidente de Estados Unidos y MBS entraran a la sala. La ubicación es vista como un símbolo de la importancia del estatus de Ronaldo, no sólo como atleta, sino como una figura influyente en la diplomacia global y el mundo empresarial.

Cristiano Ronaldo asiste a la cena de Trump en la Casa Blanca con MBS

Reciba un premio especial: Llave de Oro de la Casa Blanca

Uno de los momentos que más llamó la atención del público fue el regalo de la simbólica Llave de Oro de la Casa Blanca a Ronaldo. El prestigioso premio fue entregado directamente por Donald Trump en una reunión privada a la mañana siguiente en la Oficina Oval.

El medio jordano Khaberni informó que el regalo se conocía como la Llave de la Oficina Oval, un recuerdo exclusivo colocado en una lujosa caja de madera y entregado sólo a un puñado de figuras de alto perfil a quienes Trump recibió en reuniones cerradas.

En su informe, Khaberni afirmó que Ronaldo recibió recuerdos especialmente diseñados y entregados sólo a figuras seleccionadas. esto esta poniendo CR7 entre los invitados con los más altos honores diplomáticos.

La diplomacia saudí y el gran papel de Ronaldo

Se dice que la presencia de Ronaldo en la Casa Blanca está estrechamente relacionada con la estrategia diplomática de Arabia Saudita para fortalecer las relaciones globales. La presencia del cinco veces ganador del Balón de Oro se considera una representación del éxito de Arabia Saudita en la transformación económica a través de grandes inversiones en deportes y turismo.

En su discurso, Donald Trump agradeció especialmente la presencia de Ronaldo. Trump incluso admitió que el momento en que CR7 conoció a su hijo, Barron Trump, lo hizo aún más respetado a los ojos de su hijo.