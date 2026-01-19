Cristiano Ronaldo gana la demanda, la Juventus no recauda 170 mil millones de IDR

VIVA – Ex estrella Juventus, cristian ronaldoGanó oficialmente el litigio contra su antiguo club. La decisión judicial garantiza que la Juventus no tiene derecho a recuperar los 9,8 millones de euros o el equivalente a unos 170.000 millones de IDR que se pagaron a la superestrella portuguesa.

Lea también: ¡En curso! En vivo por ANTV: duelo Cagliari vs Juventus, a la espera de la genial acción de Kenan Yildiz



El juez laboral de Turín, Gian Luca Robaldo, desestimó el recurso presentado por la Juventus en un proceso de disputa salarial que continúa desde entonces. ronaldo Dejando el Allianz Stadium y regresando al Manchester United en 2021.

Citando un informe de La Gazzetta dello Sport, esta decisión significa que la Juventus pierde la base legal para retirar 9,8 millones de euros que formaban parte de los atrasos salariales de Ronaldo mientras vestía el uniforme bianconeri.

Lea también: Los 10 mejores goleadores sin penaltis, Cristiano Ronaldo por debajo de Messi



Esta disputa surge del período de pandemia. COVID-19-19. Cuando dejó la Juventus, Ronaldo todavía tenía atrasos salariales de 19,6 millones de euros, o el equivalente a unos 335.000 millones de IDR. En 2023, CR7 llevó el caso por la vía legal y terminó en un proceso de arbitraje.

En abril de 2024, el panel de arbitraje decidió que la Juventus estaba obligada a pagar la mitad de esa cantidad, es decir, 9,8 millones de euros (170 mil millones de rupias). Esta decisión se tomó porque el acuerdo privado entre el club y Ronaldo no fue firmado directamente por el jugador y estaba en el punto de mira de las autoridades italianas.

Lea también: Mostrando esta noche! Enlace de transmisión en vivo Udinese vs Inter de Milán: misión de venganza nerazzurri en el estadio Bluenergy



Luego, la Juventus apeló, pero el último fallo confirma que el club no tiene derecho a exigir un reembolso a Ronaldo. Además, la Juventus también deberá cubrir todos los gastos legales.

Sin embargo, esta decisión no tiene ningún impacto en el balance financiero de la Juventus porque los fondos han sido pagados y registrados en el informe financiero de la temporada 2023/2024.

Según los informes, la Juventus todavía está revisando la decisión para evaluar si existe una brecha para continuar el proceso legal a la siguiente etapa.