Hong Kong, Viva – Cristiano Ronaldo nuevamente sintió la amargura del fracaso en el partido final juntos Al Nassr. Esta vez, el club Riadh fue derrotado de Al Ahli En el partido de la Super Copa Saudita 2025 a través de un tiroteo de penalti en el estadio Hong Kong, Hong Kong, sábado 23 de agosto de 2025

Ronaldo anotó un gol desde el punto blanco en el tiempo normal que terminó 2-2. Pero en la ronda de Tos-Tosan, Al-Nassr perdió 3-5 y nuevamente no pudo traer a casa el título.

Tres derrotas en la final

Esta derrota se sumó a la longitud del mal récord de Ronaldo en la parte superior desde el uniforme al-Nassr. En total, ha fallado tres veces en la final:

King’s Cup 2023/24 – Perdido en la final.

Saudi Supercopa 2024, también terminó con el estado de segundo lugar.

Supercopa saudita 2025-Again falló después de perder un tiroteo de penalti de Al-Ahli.

Por lo tanto, hasta ahora Ronaldo solo ha presentado un título a Al-Nassr, la Copa de Campeones del Club Árabe 2023.

Los logros individuales siguen siendo brillantes

Aunque el título es difícil de obtener, Ronaldo permanece individualmente fértil. Se ha convertido dos veces en el máximo goleador de la Liga Saudita, y ha alcanzado un récord fenomenal al anotar 100 goles para cuatro clubes diferentes: Real Madrid, Manchester United, Juventus y Al-Nassr.

Resumen de la situación de Ronaldo en al-nassr

Final fallida en la victoria: 3 veces

El trofeo alcanzado: 1 (Copa de Campeones del Club Árabe 2023)

Registro individual: máximo anotador de la Liga Saudita, 100 goles en cuatro clubes diferentes

Futuro: incierto, el contrato se agota y las oportunidades para dejar abiertas

Aunque sigue siendo agudo como una máquina de portería, Cristiano Ronaldo ahora enfrenta una amarga realidad: el logro personal no siempre es directamente proporcional al trofeo del equipo.