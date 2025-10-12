Cristian Gonzales dice que una persona ha destruido el sueño de Indonesia, ¿quién es?

VIVA – leyenda del fútbol indonesio, cristian gonzalesno pudo contener su ira Equipo Nacional Indonesia sufrió una dolorosa derrota por 0-1 ante Irak en el partido de clasificación Copa del Mundo 2026 Zona Asia.

Este resultado también acabó con las esperanzas de Garuda de avanzar a la siguiente ronda.

A través de una subida a su cuenta personal de Instagram, El Loco, apodo de Gonzales, destacó fuertemente el liderazgo del árbitro chino, Ma Ning, quien fue considerado un factor crucial en el resultado final del partido.

«Una persona puede matar el sueño de 270 millones de personas», escribió Gonzales en la semana del 12 de octubre de 2025.

Esta declaración estuvo acompañada de un vídeo del momento en que Jay Idzes y Thom Haye parecían protestar por la decisión de Ma Ning en pleno partido. “Una persona es él [wasit Ma Ning yang memimpin laga Indonesia vs Irak]”, continuó Gonzales en su carga.

La cosa no quedó ahí, Gonzales también subió un conmovedor video donde aparece junto a su esposa e hijos llorando después del partido.

Parecían perdidos en una profunda decepción al ver la lucha. Selección Nacional de Indonesia debe terminar trágicamente.

En otro vídeo, Gonzales muestra el momento en que varios jugadores de Garuda no pudieron controlar las lágrimas en el campo. Incluso el entrenador Patrick Kluivert parecía estar conteniendo la ira y la decepción en el banco, una expresión que fue captada por las cámaras de televisión.

El partido en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah comenzó con mucha intensidad desde el principio. Indonesia pareció presionar y controlar el juego en la primera mitad. Sin embargo, varias oportunidades de oro no se convirtieron en goles hasta el descanso.

En la segunda mitad, Irak realmente pareció más eficiente. En el minuto 76, el joven Zidane Iqbal aprovechó un hueco en la zaga de Garuda para marcar el gol de la victoria. Su acción individual superó a Calvin Verdonk y un tiro raso al segundo palo dejó indefenso a Maarten Paes.

Aunque están atrasados, Indonesia todavía está intentando presionar, pero la solución final es el principal problema. Hasta que sonó el pitido final, el marcador de 0-1 no cambió, lo que cerró las posibilidades de Indonesia de ir al Mundial de 2026.

Luego, Gonzales volvió a expresar su frustración. Consideró que hubo una serie de decisiones controvertidas que perjudicaron mucho a Indonesia durante todo el partido.