Crisis existencial explorada en ‘The Big Rip’ de ECAM Incubator

En «The Big Rip» de Rai Marìa, («El Gran Desgarro»), una próxima película de la Escuela de Cine de Madrid (Benéfica) Programa de incubadores, la aspirante a escritora Lorena está compitiendo para terminar su primera novela a tiempo para un prestigioso premio literario: su última oportunidad en algo de gloria. Decidida a cumplir con la fecha límite, se aísla para concentrarse, pero el caos de la vida cotidiana sigue entrometiendo: una caldera rota en el verano abrasador de Madrid, sus crisis de sus compañeros de piso, un niño descuidado de al lado y, sobre todo, la paranoia espiral de su hermano cuando él se convenció de que el mundo está a punto de terminar.

Atrapado en el capítulo final, sin inspiración a la vista, la vida de Lorena comienza a reflejar el universo que se desvanece a su alrededor.

Para María, «The Big Rip» será su tercera característica y su más personal hasta la fecha. «Me atraviesa en todos los niveles. Creo que, de alguna manera, todo comenzó con la depresión que experimenté hace algún tiempo. Cumplir 40 no fue fácil, y como los personajes de esta historia, sentí que algo dentro de mí se abrió», dice.

«Pero a pesar de que el punto de partida era oscuro y doloroso, siempre supe que quería hacer una comedia, una comedia existencial, una que me permitiera mirar nuestras luchas cotidianas con humor y ternura», agrega.

«No hace mucho, me di cuenta de que todo lo que hago está marcado por la idea del destino», reflexionó, y agregó: «Aunque cada una de mis películas es muy diferente, en todas ellas he tratado de capturar el hilo invisible entre el micro y la macro, esa línea (esa lágrima) entre lo íntimo, lo banal, lo cotidiano … y el trascendente: el momento de la revelación».

«Algunos de los temas que más me perturban están presentes en esta película: la crisis de la vivienda, la precaridad económica y emocional que soportan los personajes. Pero más allá de los temas, lo que realmente me interesa es encontrar lo que yo llamo» el rayo «: la idea, el concepto que corta la película y le da su forma cinematográfica. Sin ese sinerio, no hay nada», nota «, notas.

Si bien ha filmado en su región natal de Extremadura en los últimos años, María planea filmar en Madrid desde que gran parte de la historia tiene lugar en el vecindario de la clase trabajadora de Carabanchel. «Finalmente estoy haciendo una película que se siente realmente contemporánea, e inequívocamente madrilenia. La gran ruptura en el corazón de la historia solo podría suceder en Madrid», dice ella.

Para la productora Cristina Hergueta de Garde, «The Great Rip» será su tercera colaboración con María, que comenzó con el largometraje «Karen», seguido de la corta «La Niña Mártir», que ganó el Festival de Cine de Gijón.

«Ambas obras fueron aclamadas por la crítica y tuvieron fuertes carreras en el festival. Ahora, estamos listos para dar el siguiente paso, trabajando juntos en lo que será nuestra película más ambiciosa y expansiva hasta la fecha», dice Hergueta.

«‘The Great Rip’ es una evolución natural de nuestro viaje creativo juntos. Durante estos ocho años, Rai María y yo hemos construido una amistad que va más allá del profesional, lo que nos permite entendernos perfectamente. Hemos crecido junto a los cineastas y apreciamos el equipo que hemos formado», agrega.

Según Hergueta, el proyecto está sujeto a un límite de financiación pública del 75% del presupuesto total, lo que les permite combinar subvenciones públicas con incentivos fiscales. Ya han asegurado inversores privados y están en conversaciones con los coproductores locales, así como en busca de socios internacionales activamente.

Combinando su apoyo de la Junta de Extremadura, la incubadora de la industria ECAM y la inversión privada confirmada, ya han asegurado el 23% de la financiación de la película, dice Hergueta.

Entre sus otros proyectos se encuentran la artista Pedro G. RomeroLos próximos dos proyectos cinematográficos de Flamenco: «Caracafé en Kazajstán», ahora en Post y «Cinco Cadi», en preproducción.

Ella agrega: «Acabamos de completar la postproducción en la característica documental ‘What We Hicimos in the Shadows’ de Sara Moralo, que sigue a un grupo de personas mayores LGBTQ+ que luchan por encontrar un espacio seguro después de una vida de represión».