VIVA – Explotación Recursos acuáticos Porcelana Sin detenerse, ha desencadenado la crisis ambiental al tiempo que aumenta la tensión geopolítica en la región. Los ríos, los lagos, el mar costero que alguna vez fueron ricos en biodiversidad ahora han experimentado una disminución drástica en la población de peces debido a la escala industrial y la débil aplicación de la ley.

El impacto más obvio se ve en Mar del Sur de China—La región es el punto de acceso ecológico, así como la lucha geopolítica.

Disminución del caldo de peces, mayor tensión

El Mar del Sur de China representó el 12 por ciento de la captura de peces globales, pero el stock principal ha caído en picado más del 70 por ciento desde la década de 1950. El Estudio Marine Policy Journal 2022 mencionó que hasta el 90 por ciento de las especies de peces comerciales en esta región fueron explotadas en exceso.

La flota de pesca subsidiada por China, que a menudo se acompaña de milicias marítimas, ha llevado al ecosistema al borde de la destrucción. El resultado no es solo degradación ambiental sino también una crisis estratégica.

Con el agotamiento de las aguas domésticas, los buques pesqueros chinos están entrando cada vez más en la zona económica exclusiva (ZEE) de los países vecinos como Vietnam, Filipinas, Malasia e Indonesia. Esta invasión, que a menudo es escoltada por guardias costeros o barcos navales, difuminó los límites entre la actividad civil y la afirmación militar.

En agosto de 2025, la Guardia Militar y Costera china mantuvo una patrulla de «preparación de combate» alrededor de la disputada Scarborough Beting, que aumentó la tensión con Filipinas. Estos pasos se enmarcan como «manteniendo la soberanía» pero también protegen los intereses de la pesca china en aguas en disputa.

Impactos ecológicos y humanos

Pesquería Se prevé que el Mar Oriental de China y el Mar del Sur de China enfrentarán una fuerte disminución de la productividad debido al cambio climático y al exceso de pesca, con un impacto muy grave en las comunidades costeras que dependen de los peces como su principal fuente de proteínas.

Las aguas interiores asiáticas en el EEE de los países costeros donaron el 34 por ciento de la producción total de pesca global, pero más de la mitad de los buques pesqueros del mundo operaban en el Mar del Sur de China. Los pescadores tradicionales que dependen de la captura sostenible son desplazados por la flota industrial que atrapa a los peces durante todo el año, a menudo ilegalmente.

Tácticas de «zona gris» y poder marítimo

La práctica de la pesca china no solo no es sostenible, sino que también causa inestabilidad política. El despliegue de embarcaciones pesqueras junto con los barcos de la Guardia Costera permitieron a Beijing enfatizar las afirmaciones territoriales sin una confrontación militar abierta.

Esta táctica ha generado críticas internacionales y fortalece la percepción de China como una fuerza marítima coercitiva. Según los informes, en 2025, Beijing recibió órdenes de construir el 60 por ciento de World Warship, lo que subrayó sus ambiciones para dominar las rutas de envío globales y la seguridad marítima.

Respuesta regional y conservación estratégica

Otros actores regionales se están ajustando. Vietnam, por ejemplo, ha cambiado de la militarización a la conservación, anunció planes para expandir el Área de Protección del Mar (KKL) en el Mar del Sur de China en su estrategia marina hasta 2030. Este KKL tiene dos objetivos: restauración ecológica y apalancamiento estratégico. Al ingresar a 27 nuevos KKL en su marco nacional, Hanoi mostró su compromiso con la biodiversidad mientras fortalecía su regulación en las aguas en disputa.

China también ha impuesto una moratoria de pesca anual en varias regiones del Mar del Sur de China, que se dice que tiene como objetivo restaurar las existencias de peces. Sin embargo, la aplicación aún es desigual y los críticos argumentan que la moratoria se aplica selectivamente para fortalecer las afirmaciones territoriales.

La moratoria lanzada en mayo de 2025 incluye aguas en el norte de 12 grados latitudes e involucra una patrulla combinada por la Guardia Costera china y la policía local. Sin embargo, los mismos barcos encargados de defender la conservación a menudo son acusados ​​de maniobras agresivas de pescadores extranjeros.

Dilema internacional

La comunidad internacional enfrenta un dilema. Por un lado, existe una necesidad urgente de cooperación de Forcer Cross para restaurar los ecosistemas marinos y asegurar suministros de alimentos. Por otro lado, las acciones unilaterales de China y la negligencia de la ley marítima internacional corren el riesgo de frustrar los esfuerzos multilaterales. Aunque la Convención de la ONU sobre la Ley del Mar (UNCLOS) ofrece un marco para la resolución de disputas, la aplicación es débil y Beijing ha rechazado reiteradamente la decisión de arbitraje que desafió su amplio reclamo.

Apuestas y camino hacia adelante

Las pesquerías son más que solo fuentes de alimentos: las pesquerías son eje de estabilidad económica y paz regional. A medida que disminuye el stock de peces, la competencia se está volviendo más dura y el riesgo de que aumenta el conflicto. El Mar del Sur de China, que solía ser un recurso compartido, ahora es un campo de batalla para competir por la soberanía, la supervivencia y el dominio estratégico.

Si China continúa priorizando la extracción a corto plazo en lugar de la sostenibilidad a largo plazo, China está en riesgo de experimentar no solo el colapso ecológico, sino también el aislamiento diplomático. Su imagen como actor global que es responsable es erosionada, reemplazada por la narrativa de la coerción y la negligencia del medio ambiente. Para los países vecinos, el desafío es equilibrar la prevención con la diplomacia, la conservación con la soberanía.

El camino por delante requiere acciones audaces y coordinadas. El poder regional debe invertir en ciencias marinas, mantener una cuota sostenible y resistir la tentación de atraer la conservación. Las instituciones internacionales deben solicitar infractores y apoyar el desarrollo de capacidades para comunidades costeras vulnerables. Y China debe reconocer que el verdadero liderazgo marítimo no es el dominio, sino la gestión.