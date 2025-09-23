Crisis comercial de F&B En Singapur, cientos de restaurantes están cerrados cada mes

Yakarta, Viva – uno por uno restaurante legendario en Singapur tuvo que cerrar. Más recientemente, Ka-Soh, un restaurante Kanton de 86 años, famoso por su sopa especial de pescado, dejará de operar el 28 de septiembre.

«Se siente perdiendo», dijo Cedric Tang, el propietario de la tercera generación de Ka-Soh, como se cita CNAMartes 23 de septiembre de 2024. «(Aunque hemos estado trabajando muy duro durante años. Pero hemos sido suficientes».

Tang admitió que la decisión no nació de sus propios deseos, sino por varios factores. Uno de ellos, el aumento de la renta como el mayor desencadenante. La tarifa del contrato anterior fue de alrededor de S $ 12,000, en alza para S $ 15,000 por mes o equivalente a RP194.5 millones.

«Para pagarlo, tengo que vender un promedio de 300 tazones de sopa de pescado extra cada mes», dijo.

Según él, aumentar los precios no es una solución. «Para negocio Patrimonio, tratamos de no aumentar los precios para que los viejos clientes puedan acceder a ellos «, explicó.

Incluso Tang bajó a la cocina y lavó los platos para reducir las tarifas. «Pero también tiene un límite», agregó.

El fenómeno que le da a Ka-Soh no es un solo caso. El año pasado, más de 3,000 empresas de F&B estaban fuera del negocio, en promedio 250 cada mes, el número más alto en casi 20 años. En julio, había 320 cierres, y agosto subió a 360.

Burp Kitchen & Bar, uno de los restaurantes familiares, estaba desarraigado. Del mismo modo con el grupo Prive que cierra todos los puntos de venta.

Para muchos propietarios, la carga de alquiler es el problema más difícil. «La mayoría de los inquilinos informaron un aumento en la renta entre el 20 y el 49 por ciento», dijo Terence Yow, presidente de los inquilinos de Singapur United for Taughness (SGUFF).

«Nunca hemos visto esta condición en los últimos 15-20 años», dijo.

Sin embargo, el experto en propiedades Ethan Hsu de Knight Frank Singapur recordó que el aumento de la renta no fue el único factor. «Muchas personas están obsesionadas con la idea de los propietarios codiciosos, lo que realmente suena sexy», dijo.

«De hecho, el alquiler es solo uno de los componentes de costos a cargo del inquilino».

Según HSU, los costos de construcción han aumentado en alrededor del 30 por ciento desde Pandemi, más los costos de mantenimiento que aumentaron en un mínimo de 10 por ciento. Además del alquiler, la crisis laboral también suprimió el negocio.

La Asociación de Restaurantes de Singapur incluso ha recordado la «crisis laboral grave» desde marzo pasado. Burp Kitchen & Bar, siente la presión directamente.

«Solo podemos durar brevemente, incluso después de elevar los salarios y recortar las horas de trabajo», dijo el copropietario Ronald Chye.

Los cambios en el comportamiento del consumidor también dificultan la situación. «Los cambios drásticos que observamos para el comportamiento del cliente», dijo Chye. «En el pasado, los clientes podían venir 3-4 veces a la semana, ahora tal vez solo una vez al mes», agregó la esposa, Sarah Lim, agregó.

Algunos actores comerciales eligen sobrevivir a través de la digitalización. El Lapis Cafe de Marie, por ejemplo, trata de usar las redes sociales para atraer a los clientes.

«Ahora estamos decididos a mantener eso», dijo el propietario, Christopher Lim, quien incluso vende una casa y derrite los ahorros para mantener su negocio. El resultado es bastante significativo, la facturación aumentó 30-40 por ciento en solo dos semanas después de activo en las redes sociales.

Relacionado con esto, el miembro parlamentario y ex empresario de F&B, Edward Chia, evaluó que las soluciones a corto plazo podrían estar en forma de cuota adicional de trabajadores extranjeros. Pero también alentó a las pequeñas empresas a aumentar la productividad con el número de personal limitado.

Grupos de inquilinos como SGUFF instaron a la regulación de las restricciones sobre el aumento de la renta para no volar demasiado. «(Esto asegura) después de que los inquilinos construyeron un negocio de 2 a 3 años, no fueron golpeados repentinamente por un aumento del 50-70 por ciento», dijo Yow.