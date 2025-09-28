Cris Carter Blasts dibujó Allar después de la pérdida de Penn State ante Oregon

En una batalla entre los 10 mejores equipos, No. 3 Estado de Penn cayó 30-24 al número 6 Oregón en doble tiempo extra en la semana 5 de fútbol universitario. Este fue un juego que el entrenador de los Nittany Lions, James Franklin, necesitaba desesperadamente, y también su mariscal de campo, Drew Allar.

El récord de Franklin contra los 10 mejores equipos recibió otro golpe, cayendo a 4-21 por vida. Mientras tanto, Allar, que estaba siendo considerado una mejor elección en el Draft de la NFL 2026, lanzó otra intercepción que altera el juego en la pérdida ante los Ducks.

La selección llegó justo después de que Oregon tomó la delantera en el segundo tiempo extra. Los Nittany Lions corrieron solo una jugada, que era la intercepción de Allar.

Las redes sociales inmediatamente se pusieron en llamas con insultos, todos señalados hacia Allar. Que incluyó el ex Vikingos de Minnesota Receptor abierto y miembro del Salón de la Fama de la NFL Cris Carter.

«Drew Allar de Penn State está sobrevalorado» Carter publicado en x.

Esta fue otra gran mancha en el currículum del Penn State Signal-Caller, tal como era para Franklin. Después de la derrota ante Oregon, Allar ahora es 0-6 contra los oponentes clasificados por Top-6 de AP, según Insights de ESPN.

«Va a ser una noche muy larga para Drew Allar. Siento por el niño», Ari Wasserman de On3 dijo.

Drew Allar llevó a Penn State al regreso del cuarto trimestre

Los Ducks tomaron una ventaja de 17-3 para comenzar el cuarto trimestre, lo que parece que toda esperanza se perdió. Sin embargo, en el impulso posterior, Allar condujo a los Nittany Lions 75 yardas por el campo en cuatro jugadas, conectándose con Devonte Ross en un pase de touchdown de 35 yardas.

Al obligar a un despeje de Ducks, Penn State recuperó la pelota con poco más de siete minutos restantes. Allar una vez más lideró a su equipo en el campo, esta vez 62 yardas en 15 jugadas, tomando 6:37 fuera del reloj.

En la unidad, Allar corrió para 33 yardas y lo limitó conectando con Ross nuevamente para siete yardas para empatarlo a 17.

Para la noche, Allar fue 14 de 25 para 137 yardas con dos touchdowns y una intercepción. También tuvo 42 yardas en nueve acarreos, con un promedio de 4.7 yardas por acarreo.

La intercepción que terminó el juego de Drew Allar contra Oregon se sintió como déjà vu

Lo que se convertirá en la narración de la derrota de Penn State ante Oregon, además de Franklin, una vez más, sufrir otra derrota ante un equipo top 10, será cómo Allar perdió el juego para los Nittany Lions.

Desafortunadamente, esto es demasiado familiar para los fanáticos de Penn State.

En el juego de semifinales de playoffs de fútbol americano universitario del año pasado contra Notre Dame, Allar lanzó una intercepción costosa. No fue una caminata como la de Oregon, pero fue igual de malo.

Empatado a los 24 con 38 segundos para el final, en la segunda jugada de The Drive, Allar lanzó una intercepción a Christian Grey de Fighting Irish. Eso puso a Notre Dame en la línea de 42 yardas de los Nittany Lions. Siete jugadas más tarde, Mitch Jeter clavó un gol de campo de 41 yardas para poner a los irlandeses 27-24, que terminó siendo el puntaje final.

Superar todo esto será nada menos que un desafío para Allar. Si realmente va a ser uno de los mejores quarterbacks tomados en el draft de 2026, tendrá que demostrar que tiene el temple para ganar grandes juegos, especialmente en los mejores puntos de presión.