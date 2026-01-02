Cripto listo para volar después de caer a fin de año, los efectos de enero comienzan a sentirse

Jacarta – Mercado cripto- muestra signos de recuperación a principios de enero de 2026. Fortaleciendo de nuevo (rebote) este activo digital proporciona una descripción general de cómo aliviar la presión que pesa sobre los movimientos de los precios de las criptomonedas hacia finales de diciembre de 2025, ya sea efecto enero ¿Ya sentiste el (efecto enero)?

citado Noticias criptográficas El viernes 2 de enero de 2026, el efecto enero es un patrón estacional que a menudo impulsa el rendimiento de los activos de riesgo a principios de año. Incremento por retorno interés invertir en activos de riesgo después de la escasa liquidez durante la temporada navideña de Año Nuevo.

La capitalización total del mercado criptográfico se fortaleció un 1,2 por ciento a 3,08 billones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 51.489,2 (tipo de cambio estimado de 16.720 rupias por dólar estadounidense) el viernes 2 de enero de 2025.

Precio bitcóin se fortaleció un 1,92 por ciento en las últimas 24 horas a 89.428 dólares estadounidenses o Rp. 1,49 mil millones a las 17.03 WIB del viernes 2 de enero de 2025, a partir de datos MercadoCoinCap. Aunque todavía se mueve dentro de un rango limitado, la dirección de los movimientos de precios se considera constructiva.

De hecho, se observó un fortalecimiento más agresivo en las monedas alternativas (altcoins). Cardano lideró las ganancias con un salto del 6,3 por ciento a 0,3553 dólares.

El Sui siguió fortaleciéndose un 4,5 por ciento a 1,46 dólares. Pepe saltó bruscamente un 21 por ciento a 0,0548 dólares, impulsado por el regreso del interés especulativo al mercado.

El índice Crypto Fear & Greed de Alternative subió ocho puntos hasta el nivel 28, pasando así de la zona de miedo extremo a la zona de miedo. Este cambio indica que la presión vendedora ha comenzado a disminuir desde finales de diciembre, aunque los actores del mercado siguen siendo cautelosos.

Datos Moneda de vidrio lo que indica que la actividad de los derivados criptográficos también se ha enfriado. El interés abierto cayó un 3,29 por ciento a 128 mil millones de dólares, lo que indica una reducción en las posiciones especulativas.

Las liquidaciones en 24 horas también cayeron un 46 por ciento a 126 millones de dólares. Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) promedio del mercado de cifrado se encuentra en el nivel 56, lo que refleja un impulso relativamente neutral.

Los analistas de Grayscale, Bitwise, Coinbase Institutional y Galaxy Research coinciden en que ven las perspectivas para 2026 de manera más positiva. Los analistas consideran la corrección de finales de 2025, cuando Bitcoin cierra el año con una caída de alrededor del 6 por ciento, como una fase de ajuste temporal en lugar de una reversión de la tendencia alcista a largo plazo.

Esta recuperación se produjo cuando los fondos regresaron a activos de riesgo después de la escasa liquidez durante las vacaciones de fin de año. Históricamente, enero ha sido a menudo un período más fuerte para los mercados de valores y de criptomonedas, un fenómeno conocido como efecto enero.