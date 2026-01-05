Criminal interestatal con recompensa de 1 lakh de rupias detenido en un encuentro con Gurugram







Un interestatal Un criminal con una recompensa de 1 lakh de rupias por su cabeza fue capturado por un equipo conjunto de la policía de Gurugram y Nuh después de un breve encuentro, dijeron las autoridades el lunes.

El criminal, Yad Ram (50), ha cometido casi dos docenas de delitos, incluidos intento de asesinato y robo, en Haryana, Uttar Pradesh y Rajasthan. También se han registrado en su contra algunos casos en virtud de la Ley de Armas.

Originario del distrito de Auraiya de Uttar Pradesh, Ram residía en Jaipur en Rajastán.

Fue arrestado después de que la policía recibiera información el domingo por la noche de que lo habían visto andando en bicicleta sin matrícula hacia Sohna, dijo el portavoz de la policía de Gurugram.

Él también llevaba armasañadió el funcionario.

Según la información, un equipo de la policía de Gururgam y la Agencia de Investigación Criminal, Nuh, instalaron barricadas en el área de Mahendrawada Kachha Rasta en la carretera Sohna-Gurugram.

El funcionario dijo que alrededor de las 22:15 horas se intentó detener a un sospechoso que iba en bicicleta y que coincidía con la descripción proporcionada.

Al verse acorralado, el motociclista abrió fuego indiscriminadamente contra el policía equipo. En el tiroteo de represalia de la policía, el acusado sufrió heridas de bala en ambas piernas y cayó. El equipo policial detuvo inmediatamente a Ram.

En el lugar se recuperaron una bicicleta, dos pistolas ilegales, nueve cartuchos vacíos y dos cartuchos de carga.

