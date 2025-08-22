CREYA expande los servicios a la legalidad empresarial, admite MSME

Yakarta, Viva – CREYA, una compañía conocida como proveedor de espacio de trabajo moderno (oficina privada, sala de reuniones, oficina virtual, espacio de eventos, sala de capacitación, podcast de estudio), ahora amplió oficialmente sus servicios a los servicios legalidad negocio. Este paso está destinado a ayudar a los perpetradores negocioEspecialmente MIPYMES, se prepara más legalmente a través del establecimiento, el cambio y la disolución de las entidades comerciales.

Expansión Esto está en línea con los programas gubernamentales que alientan a las MIPYME a ascender a la clase a través de la formalización comercial, lo que facilita el acceso al financiamiento, participar en licitaciones, para expandir el mercado.

«Desde el comienzo, Creya está aquí para apoyar la productividad empresarial a través del espacio de trabajo. Ahora vamos más allá para garantizar que las empresas tengan legalidad oficial y creíble. Con este servicio de legalidad, Creya es un socio completo para cualquiera que quiera comenzar y desarrollar un negocio», dijo Aldo Rinaldy, CEO y fundador de CREYA.

Antecedentes: la formalidad comercial está determinando

Los datos oficiales muestran que la mayoría de las MIPYME en Indonesia siguen siendo informales. Más del 90 por ciento de las empresas aún no son entidades legales, que obstaculizan su acceso al capital, asociaciones estratégicas y oportunidades de exportación.

El gobierno coloca a las MIPYME para asumir la clase como una agenda estratégica, alentando la mejora de la calidad, la digitalización y el financiamiento del ecosistema. El aumento del número de MIPYME formales se convierte en un objetivo importante para que la competitividad de la economía nacional sea más fuerte.

En términos de financiamiento, porciones Credo de MSME todavía bajo en comparación con los préstamos bancarios totales. Esto muestra un gran aumento en el espacio cuando las empresas se transforman en entidades formales que están listas para cumplir con los requisitos de las instituciones financieras.

Solución de Creya: legalidad rápida y transparente

Creya presenta un paquete de establecimiento, cambios y disolución para varias entidades comerciales, completa con consultas gratuitas para que la estructura de negocios, documentos y código KBLI según sea necesario desde el principio.

PT Individual: un breve camino para los fundadores de solos y las MIPYME que desean ser oficialmente de inmediato, incluidas NIB y NPWP.

PT (entidad comercial): opción para las empresas que están listas para participar en una gran licitación o atraer inversores.

CV: alternativas flexibles para asociación o pequeñas empresas.

Fundaciones y cooperativas: para misiones sociales y comunitarias.

Además, CREYA también proporciona servicios complementarios para que las empresas estén más listas para competir, como manejar certificados halal, SNI, Permisos BPOM, Certificados de marca (DPI), cambios en las escrituras, NIB y NPWP. Con este ecosistema, Creya está presente como un centro de servicio de legalidad comercial completo y confiable.

«Nuestro objetivo es simple: las empresas se centran en el crecimiento, Creya que se encarga de la burocracia. Con precios transparentes, tiempo estimado claro y apoyo legal del equipo legal, queremos acelerar el nacimiento de empresas más formales en Indonesia», agregó Aldo Rinaldy, CEO y fundador de CREYA.

El acceso al financiamiento aumenta debido al estado de entidades legales y documentos completos.

La competitividad aumenta porque las MIPYME formales son más fáciles de ingresar a los mercados de la cadena de suministro, la licitación y la exportación.

La certeza legal está más garantizada por la separación de activos personales y entidades comerciales.