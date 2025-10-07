Crew de medios gratuitos para tratamiento en RSPPN

Yakarta, Viva – Ministro de defensa Sjafrie Sjamsoeddin confirmó todo Ustedes medios conseguir tratamiento gratis en el Hospital Central de Defensa (RSPPN), South Yakarta.

«Todos los equipos de medios buscan tratamiento aquí de forma gratuita», dijo Sjafrie al celebrar una conferencia de prensa en RSPPN el martes.

De repente, el equipo de medios que asistió a la conferencia de prensa sobre aplausos después de escuchar la declaración.

Sjafrie continuó, se confirmó que el hospital bajo el Ministerio de Defensa proporcionaba tratamiento gratuito, incluso fuera de las instalaciones proporcionadas por la Agencia de Organización de la Seguridad Social (BPJS).

Uno de los equipos de medios también le preguntó a Sjafrie desde que cuando el centro de salud gratuito fue entregado al equipo de medios.

«Sin BPJS también es gratuito. A partir del 5 de octubre de 2025 (80 aniversario del TNI)», explicó Sjafrie.

La declaración fue el cierre de una conferencia de prensa realizada por Sjafrie, el Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin y el jefe de la Agencia de Supervisión de Drogas y Alimentos de Taruna Ikrar (BPOM).

Anteriormente, los tres funcionarios estatales celebraron una reunión cerrada en la RSPPN hoy. La reunión discutió la colaboración del desarrollo de fármacos entre Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud y BPOM. (Hormiga)