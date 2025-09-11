Creo que es mucho dinero

Yakarta, Viva – Celebrity y un ex modelo Lisa Mariana Abrir votos sobre su relación con el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil (RK), en el vórtice de la presunta corrupción en las marcas de publicidad bancaria Bjb.

Lisa admitió sin rodeos que realmente recibió dinero del RK, pero enfatizó que nunca había sabido nada sobre el origen de los fondos. Según él, en ese momento pensaba que era natural recibir un regalo porque RK era un funcionario que se consideraba que tenía mucho dinero.

«Está bien sobre el flujo de fondos, no sé sobre el flujo de fondos (si ese es dinero de corrupción). En ese momento todavía estaba en el cargo (gobernador de Java Occidental)», dijo Lisa, jueves 11 de septiembre de 2025.

Aun así, Lisa parecía evitar cuando se le preguntó más sobre la cantidad de dinero que había recibido. En lugar de responder, dejó apresuradamente a la multitud de periodistas.

«Sí, creo que tiene dinero, mucho dinero. Pero no conozco el flujo del banco BJB», dijo.

Se sabe que Lisa Mariana fue interrogada por el KPK como testigo del caso BJB Bank el 22 de agosto de 2025.

Mientras que en el presunto caso de corrupción del Bank BJB, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el caso del caso sirvieron como siguiente, a saber, el director del presidente de BJB, Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Secretario Corporativo del Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones.

El 10 de marzo de 2025, el KPK buscó en la casa de Ridwan Kamil relacionada con la investigación de presuntos casos de corrupción en el banco de BJB, y también incautó las motos al automóvil desde la búsqueda.

Hasta el miércoles 10 de septiembre de 2025, se registró que se habían registrado 184 días, Ridwan Kamil no había sido llamado por el KPK después de la búsqueda.