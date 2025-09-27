Cremonese da malas noticias para el equipo nacional indonesio

VIVA – La noticia es menos alentadora proveniente del club de la Liga italiana Serie A, Cremonés. El portero principal, que también es el pilar del pilar del escuadrón de Garuda, Emil Daring sufrió una lesión.

Emil Audero, sufrió una lesión muscular cuando el calentamiento durante Cremonse se enfrentará a Como en el Estadio Senigaglia, el sábado 27 de septiembre de 2025. Audero, que se suponía que debía aparecer como titular, de repente se detuvo el calentamiento después de sentirse incómodo en sus músculos.

La ausencia de Audero se convirtió en un gran golpe para Cremonese. El portero tuvo una actuación impresionante, registró dos hojas limpias de cuatro partidos esta temporada.

Esta lesión también hizo que el escuadrón de Garuda se agotara. La razón, Audero es la principal opción del entrenador Patrick Kluivert para escoltar el gol de Indonesia en la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asia.

Indonesia todavía tiene Maarten Paes, pero la condición del portero del FC Dallas tampoco se ajusta al 100 por ciento después de retirar dos meses debido a una lesión. La presencia de Audero es muy vital, especialmente Indonesia enfrentará a oponentes fuertes como Arabia Saudita e Irak.

Desde que se fortalece oficialmente el rojo y el blanco, Audero se ha convertido en una figura importante en la línea de fondo gracias a su larga experiencia en la Serie A. La pérdida de la cifra de 28 años claramente será una gran pérdida para la defensa de Garuda.

Hasta ahora, el Cremonés no ha proporcionado detalles sobre la condición de la lesión de Audero. El examen médico adicional determinará la gravedad y la duración de la recuperación del portero.

El público de fútbol indonesio ahora solo puede esperar que la lesión del auditor no sea grave, por lo que puede recuperarse pronto y fortalecer a Garuda en partidos cruciales hacia la Copa Mundial 2026.