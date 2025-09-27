Creía que el equipo de Gymnastik indonesio, compitiendo en medio de la partida de Naufal Takdir al Bari

VIVA – Destaca la competencia Fig World Challenge Cup 2025 en Szombathely, Hungría, incapaz de encubrir la profunda tristeza que envolvió el equipo de gimnasia artístico de los hombres indonesios (MAG).

Leer también: ESPORTS: G-Dragon está en PUBG Mobile



Simplemente perdieron compañeros de equipo y amigos, Destino Naufal Al Bari, quien exhaló su último aliento en Penza, Rusia.

Aunque el corazón se siente pesado, el equipo indonesio elige seguir adelante. El dolor que hicieron la fuente de fuerza.

Leer también: Cientos de participantes animan yoga en la ciudad 2025



Abiyu Raffi, M. Aprizal, Agugg Suci Tanto, Satria Tri Wira Yudha y el entrenador M. Tri Saputra continuaron sometiéndose al programa de capacitación nacional con disciplina.

Prueba en Hungría es una parte importante de la preparación para el 53º Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Figos en Yakarta, Juegos SEA 2025 Tailandia, para grandes sueños que aparecen en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Leer también: Archery a caballo del equipo de tallado del equipo de Indonesia en el Campeonato Mundial de los Estados Unidos



«Muchas de nuestras dificultades en Hungría desde el primer día. Escuche la noticia de la condición de Naufal que se redujo, de repente el entrenamiento del podio de inmediato, al día siguiente, y luego escuchó que Naufal se había ido. Mientras se les exigió que nos requirieran centrarnos en el partido en Hungría. Sentí que nuestras mentes eran muy caóticas en ese momento. Solo el espíritu que nos hizo seguir siendo fuertes. Queríamos ser fuertes.

Para Satria, Naufal no es solo un compañero de entrenamiento, sino un amigo de armas. «Ofrezco este partido a mi mejor amigo, Naufal Destiny Al Bari. Es difícil estar feliz de haber pasado juntos durante las Pelatnas nacionales, desde caer, volverse de nuevo, hasta reír juntos en medio del entrenamiento cansado», escribió Satria.

«Eres mi amigo loco, amigo jaja. Es realmente difícil pasar todo esto sin ti. Lo siento, amigo, esta vez no puedo dar la mejor apariencia. Cada segundo en la arena, siempre te recuerdo. Realmente extraño, amigo. Cada paso adelante, te convertirás en mi espíritu. Descansa en paz, mi hermano, eres un verdadero héroe», escribió Satria en su relato personal.

Naufal tuvo un accidente mientras aterrizaba en el ejercicio del aparato de barra alta en el centro de entrenamiento del Palacio de Deportes Burttasy. Fue llevado de urgencia al Hospital Ga Zakharyin y fue tratado intensamente en la UCI, antes de finalmente fallecer.

«Naufal es un buen niño, muy trabajador. Cuando Naufal resultó herido, fue llevado al hospital, solo eran dos semanas en Rusia, por lo que todavía había dos semanas que no éramos lo mismo que Naufal porque estaba en el hospital. Sentía que el equipo no estaba completo, había algo desaparecido. Pero en ese momento continuamos orando para que Naufal se recuperara rápidamente».

Sin embargo, esa esperanza desapareció. El equipo ni siquiera pudo visitar directamente. «Está un poco molesto porque el hospital no nos permite visitar. Solo el entrenador ferroso (ferroso uno Willyodac – entrenador de Naufal) acompañado por MBA Indri, intérprete ruso, que había visitado, y eso fue forzado (para poder visitar Naufal)», dijo Satria.

Aunque perseguido por una sensación de pérdida, para atleta La joven Indonesia está decidida a continuar su lucha. La participación en Hungría no es solo una cuestión de obligaciones, sino también un largo viaje para realizar los ideales que estaban tejidos con el fallecido Naufal.

«Continuaremos la lucha que construimos juntos para Naufal. Todavía queremos darnos cuenta de este ideal, para Naufal, para Indonesia», dijo Satria.