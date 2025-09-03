Cree 20,000 empleo, las autoridades de Kek Galang Batang Inversión de RP. 50 trillones

Yakarta, Viva – Todas las actividades industriales en Un área económica específica (Kek) Galang Batangtiene un papel estratégico para el crecimiento económico en Bintan Regency y provincia Islas Riau.

El gerente de Galang Batang Kek, George Santos, dijo que fue inaugurado y comenzó a operar el 8 de diciembre de 2018, Kek Galang Batang continuó haciendo una verdadera contribución a la región.

«Estamos totalmente comprometidos con crecer con la comunidad. Estamos presentes no solo para hacer negocios, sino que también contribuimos y contribuyen a las regiones y la comunidad», dijo George en su declaración, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Foto del área de West Gate Road Road Special Economic Zone (Kek) en la aldea de Kuta, distrito de Pujut, Pama, Central Lombok, NTB, domingo 24 de febrero de 2019. Foto : Entre fotos/Ahmad Subaidi

En términos de economía, George reconoce que Kek Galang Batang ha absorbido a decenas de miles de trabajadores locales y aumenta el valor inversión. «Desde el lado social, apoyamos firmemente la educación, la capacitación y los programas de habilidades, la asistencia social para la comunidad», dijo.

George agregó, el éxito de Kek Galang Batang debe poder traer prosperidad mutua. Se espera que la compañía esté creciendo, el gobierno regional será más fuerte y la gente de las islas Bintan y Riau también es más próspera.

«Nuestro éxito en Kek Galang Batang debe presentar una prosperidad compartida. Esta es una forma de responsabilidad compartida para apoyar el desarrollo regional», dijo George.

Agregó, la actividad industrial en Kek Galang Batang continuó experimentando un desarrollo significativo, con un enfoque en la industria de bauxita aguas abajo en alúmina.

De hecho, George admitió que su partido también continuó aumentando la actividad industrial en el Kek, con la construcción de una fundición de alúmina de gran capacidad y en crecimiento.

«En los próximos tres años, la inversión alcanzará Rp 50 billones y podrá crear empleos para 20,000 personas, ambos trabajadores de Bintan como una prioridad o desde fuera de la isla», dijo.