Créditos fiscales del Reino Unido y coproducciones discutidas en el panel del London Film Fest

El plan de crédito fiscal cinematográfico del Reino Unido se está convirtiendo en un importante atractivo para las coproducciones internacionales, ayudando al país a deshacerse de su reputación de estructuras legales desafiantes y requisitos de financiación complejos, según un panel de productores líderes en el Festival de Cine de Londres BFI.

“Gran Bretaña ofrece muchas oportunidades”, dijo la productora polaca Klaudia Śmieja-Rostworowska de Madants Film, señalando que el crédito fiscal británico es “excepcional” y ha ayudado a los cineastas europeos a comprender cómo estructurar películas más importantes manteniendo al mismo tiempo la proximidad cultural. «Realmente vale la pena hacerlo primero con el Reino Unido antes de saltar al mercado estadounidense».

«Gran Bretaña es la primera parada cuando soñamos con Hollywood», añadió Śmieja-Rostworowska. «Todo el mundo tiene este sueño, no importa cuánto trates de evitarlo. Sí, todo el mundo quiere ir allí porque el dinero parece ser fantástico. Todo el mundo quiere que sus películas se distribuyan en Estados Unidos. Y es muy natural que queramos tenerlo».

Los elogios a los incentivos del Reino Unido se produjeron durante una discusión sobre coproducciones internacionales en el foro de la industria del festival, en la que participaron los productores detrás de varios títulos del festival, entre ellos “Valor sentimental”, “Huérfano”, “Soñadores” y “Diamantes en la arena”.

Emily Morgan, de Quiddity Films, con sede en Londres, destacó el atractivo de las fuentes de financiación del Reino Unido, especialmente para los coproductores minoritarios. “Las fuentes de dinero que vienen de aquí son atractivas hoy en día y creo que los equipos son brillantes”, dijo, aunque reconoció que “no se puede negar que los asuntos legales son intensos”.

Morgan, cuyos créditos incluyen “The Settlers” y “I’m Not a Witch”, está terminando la producción de “The Wolf Will Tear Your Immaculate Hands” en Belfast, trayendo una producción sueco-islandesa-belga a Irlanda del Norte. El componente del Reino Unido representó el 30% de la financiación, aprovechando el crédito fiscal del país junto con el Fondo Global Screen del BFI y el apoyo de Northern Ireland Screen.

El Fondo Global Screen, creado después del Brexit para reemplazar la financiación de Europa Creativa, ha demostrado ser particularmente valioso para los productores del Reino Unido que buscan participar en proyectos internacionales. «Cuando ocurrió el Brexit, estaba a punto de mudarme a Ámsterdam para ser productor europeo», reveló Morgan. «Pero entonces el fondo global de pantalla… empezó a hacer realidad mis sueños de coproducir».

El panel iluminó las complejas realidades de ensamblar coproducciones internacionales, y los productores describieron estructuras que van desde dos países hasta hasta nueve en una sola película.

Maria Ekerhovd, de la noruega Mer Film, detalló la financiación de “Sentimental Value”, la nueva película de Joachim Trier (“La peor persona del mundo”), que reunió a cinco países. Noruega tenía el 60% del presupuesto, Francia el 20% y Suecia, Dinamarca y Alemania se repartían el resto. Fundamentalmente, aproximadamente el 70% provino de dinero blando (fuentes de financiación pública) que garantizan la libertad creativa.

«Comenzamos a financiar realmente antes de que tuviéramos nada», explicó Ekerhovd. El prestigioso pedigrí del proyecto permitió a los productores ser estratégicos sobre qué socios invitar, en lugar de tener que convencer a financistas reacios.

La productora y secretaria general de Asian Film Alliance Network, Lorna Tee, describió acuerdos aún más complejos, incluido el trabajo en el título de Cannes “Vietnam y Nam» eso requirió coordinar a nueve coproductores. Para «Diamonds in the Sand», su película actual en el festival, montó una coproducción entre Filipinas y Japón con un 70% de financiación filipina y un 30% de financiación japonesa.

A pesar de las complejidades técnicas, los cuatro productores enfatizaron que las conexiones personales y la confianza son más importantes que los marcos contractuales al seleccionar socios de coproducción.

“Odio esta soledad en el negocio”, dijo Śmieja-Rostworowska, explicando su preferencia por estructuras de asociación horizontales donde todos los productores mantengan el mismo aporte creativo, en lugar de acuerdos verticales con una sola persona que toma las decisiones. “Elegir a los socios, esos socios, socios físicos que serán sus colegas durante otros cinco años, es algo crucial para mí”.

Tee enfatizó la importancia de la investigación informal: «Comer juntos es realmente importante en Asia… uno llega a conocer a las personas de manera muy diferente cuando las ve en un estado de relajación».

Los productores advirtieron contra la realización de coproducciones únicamente por motivos económicos. «No estoy tan seguro de si convencer a la gente de que trabajen en cinco o seis países sea una buena idea», dijo Śmieja-Rostworowska, señalando que las cargas administrativas y los retrasos en los flujos de efectivo pueden superar los beneficios de una financiación adicional.

El panel ofreció evaluaciones francas de las relaciones con los agentes de ventas, describiéndolas como “instrumentales”, pero reconociendo tensiones en la dinámica de la asociación.

“A veces, como productor, sientes que es muy injusto, porque ambos [sales agents] y los distribuidores, a menudo llegan bastante tarde, salen temprano y siempre ganan dinero con el proyecto, y muy raramente nosotros lo hacemos», dijo Ekerhovd. Sin embargo, atribuyó la participación temprana de MK2 Films en «Sentimental Value» como crucial para lograr el nivel de presupuesto necesario a través de las preventas y atraer financiadores adicionales.

Tee señaló los desafíos actuales que enfrentan las empresas de ventas y advirtió a los productores que investiguen cómo los agentes tratan a los directores debutantes. «Algunos agentes de ventas… son realmente malos al tratar con un director debutante, porque quieren 2.000 euros por cuota de proyección en cada festival», dijo, añadiendo que esto puede entrar en conflicto con el objetivo del productor de maximizar la exposición en el festival.

La discusión abordó brevemente los posibles aranceles estadounidenses, pero los productores en gran medida descartaron las preocupaciones inmediatas, y Śmieja-Rostworowska señaló que después de “una semana de pánico”, la industria siguió adelante.

Cuando se les preguntó sobre los mercados de coproducción favoritos, Rotterdam y Berlín obtuvieron la mayor cantidad de menciones, aunque Śmieja-Rostworowska elogió el programa industrial del Festival de Cine de Londres por permitir conversaciones comerciales más centradas.