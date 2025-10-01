Crecimiento de PACU de la región de Asia, Yakarta será el anfitrión de Asiaxchange 2025

JacartaVIVA – La reunión líder de líderes globales y regionales, a saber Asiaxchange 2025se llevará a cabo en Yakarta del 6 al 8 de octubre de 2025 por La Fundación Rockefeller.

El vicepresidente senior y jefe de Asia, la Fundación Rockefeller, Deepali Khanna, dijo que la reunión celebrada durante tres días reunirá a los responsables políticos, ejecutivos de negocios, filantrópicos, representantes de líderes multilaterales, académicos y comunitarios bajo el tema ‘de soluciones a escala’.

«Se centrarán en el empoderamiento de la comunidad que carecen de acceso y atención en Asia. Este evento se llevará a cabo cara a cara en Yakarta, y está abierto virtual para los participantes globales», dijo Deepali en su declaración, miércoles 1 de octubre de 2025.

Asia es actualmente el hogar de la economía de crecimiento más rápida del mundo, pero también algunas de las brechas más llamativas. Por ejemplo, como la urbanización rápida, las poblaciones jóvenes que tienen dificultades para encontrar trabajo y aumentar la vulnerabilidad al riesgo de cambio climático.

«Sin una colaboración más estricta y una acción más audaz, esta condición continuará causando que millones de personas continúen quedando atrás», dijo Deepali.

Asiaxchange 2025 viene con un propósito que tiene una alta urgencia. Entre otras cosas, a saber, garantizar varias soluciones que se hayan demostrado ser exitosas para mejorar el bienestar, para que pueda ampliarse en todos los países, sectores y generaciones.

«Entonces, el crecimiento de Asia es realmente inclusivo y tiene un impacto en todas las personas», dijo

Del mismo modo, la Vicepresidenta Ejecutiva de Programas La Fundación Rockefeller, Elizabeth Yee agregó, en medio de los cambios demográficos, los cambios geopolíticos y los desafíos climáticos y de desarrollo cada vez más complejos, Asiaxchange 2025 vino con tres pilares principales.

Primero, inspire, para mostrar una solución real que se ha demostrado que aporta beneficios a la comunidad. El segundo es conectado, para unir a varios partidos y fortalecer los esfuerzos a nivel nacional y regional para que el impacto sea más amplio. Y el tercero es la inversión, para reunir apoyo financiero para la comunidad que aún se sirve menos

«En la Fundación Rockefeller, creemos en el poder de la colaboración para transformar sistemas y presentar impactos a gran escala», dijo.