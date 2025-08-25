Creciendo la controversia, este es un plan para la construcción de una villa de lujo en la isla Padar

Labu bajo, vivo – Se cree que el Ecotourismo de la Vida Silvestre Pt Komodo (PT KWE) pertenece a Taipan Tomy Winata (TW), se está discutiendo porque construirá una variedad de instalaciones de turismo ejecutivo y resorts de lujo en un área de ± 15.75 hectáreas en un área Pájaro.

Leer también: Muchos rechazan el desarrollo de la villa hasta el restaurante en Padar Island



Tw Business en la región Parque Nacional Komodo (TNK) ingresado a través de un acuerdo de cooperación con la Oficina del Parque Nacional de Komodo (BTNK), con un permiso comercial para la provisión de instalaciones de turismo natural emitidas en 2014 por un período de 55 años, así como la primera fase de permiso de desarrollo aprobado en 2020.

Padar Island en sí es conocida por sus hermosos paisajes, que ofrece una combinación de contraste entre las laderas de las colinas de sabana seca, varias vegetaciones verdes espinosas, playas de arena blanca y rosa y agua azul combinada en los arrecifes de coral.

Leer también: Padar Island quiere ser construido un resort, Evita Fursanty: Contrariamente al espíritu de la conservación



Citando el documento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) compilado de acuerdo con las Normas Internacionales de la IUCN por la Universidad Agrícola Bogor (IPB) y PT KWE, concesión El área de PT KWE en Padar Island cubre alrededor del 5,64% del área total de la isla (± 274.13 hectáreas) y su área en siete bloques que se construirán en cinco etapas.

La etapa de construcción comienza en el bloque 2, luego continúa al bloque 3, los bloqueos 1, el bloque 4, 5 y 6, así como la última etapa del bloque 7. El plan de desarrollo incluye varios tipos de villas, como Villa A (106 m2, 38 unidades en la Zona 2)

Leer también: Prosperidad duplicada: el turismo como catalizador económico nacional





PT KWE Mapa de concesión en Padar Island

Villa 60 Tipo 2 está disponible en dos variantes, 60 m2 hasta 132 unidades en varias zonas y 90 m2 con 79 unidades de piscina, mientras que Villa 120 tiene 94 unidades en un área de 120 m2 y 67 unidades con una piscina de 168 m2 en varias zonas. Hilltop Chateau que cubre un área de 243 m2 también se establecerá una unidad en la Zona 2.

Las instalaciones públicas incluyen cabildeo y salones dispersos en siete edificios con un área variable, restaurantes de clase ejecutiva con varios edificios en varias zonas, así como varios restaurantes especiales y comidas durante todo el día. Además, el gimnasio disponible, el spa, los centros de buceo, la capilla de la boda, los centros de deportes acuáticos, los centros de investigación marina y los bares de puesta de sol están disponibles en todas las zonas de concesión.

Los edificios de apoyo como BOH, la oficina de gestión, el edificio del MEP, el taller, la sala de control, la casa del personal, el refugio para buggy y el edificio de subservicio también son parte de este desarrollo. El área costera también fue construida seis nuevos embarcaderos y un embarcadero de desarrollo.

PT KWE Área de licencia en Padar Island

En el documento de Amdal, la concesión del área de PT KWE en la isla Padar incluye una galería de bosques, que es un importante grupo de árboles adyacentes en el valle y las cuencas vitales de flujo de aire, especialmente en la estación seca como fuente de vida animal.

También incluye unidades de árboles dispersas que sobreviven en la estación seca y los charcos o los depósitos de aire en el área de la Galería Forestal que deben mantenerse para no ser perturbadas por el desarrollo del turismo.

Además, las ubicaciones de la colocación de tortugas en áreas abiertas en forma de arena con un ecosistema costero inclinado y áreas ligeramente tenuemente también son áreas prohibidas para la construcción de instalaciones para la sostenibilidad ambiental.

La biodiversidad alrededor de la isla Padar es muy alta, registra al menos 2,728 arrecifes individuales de 90 especies y 18 familias alrededor del área de buceo. La vegetación alrededor del nido de tortugas, como Spinifex Littoreus y Carissa sverarum, también es una planta dominante que debe protegerse para apoyar el ecosistema natural de la región.

Muchos rechazan el negocio de TW en PADAR

La petición del rechazo comercial en el Parque Nacional de Komodo se está fortaleciendo. Foro de la Sociedad Civil de Flores (Formación Flores) en la petición Change.org ha recolectado más de 5.800 firmas vistas VIVASenin, 25 Aggus 2025.

Instaron al presidente Prabowo Subianto y al Ministerio de Forestación a revocar la concesión, así como pedirle a la UNESCO que defienda el principio de administrar los sitios del Patrimonio Mundial para mantener los valores universales universales (OUV) Komodo National National como el único hábitat natural de Komodo Komodo.

Otras dos compañías, PT Segara Komodo Lestari y Pt Sinergindo Niagatama, también han recibido concesiones, cada una en la isla Rinca y la isla de Tatawa.

«Instamos al presidente Prabowo Subianto y al Ministerio de Forestación a revocar inmediatamente las concesiones de estas compañías y detener todos sus planes», escribió Flores Formation en la petición.

Esta organización de la sociedad civil también solicitó a la UNESCO que continuara manteniendo constantemente los principios de gestión de sitios del Patrimonio Mundial y no dando aprobación al plan del gobierno indonesio de mantener valores pendientes universales (OUV) o valor universal del extraordinario Parque Nacional Komodo, que es un paisaje único como el único hábitat natural de Komodo.

«Todas las concesiones y establecimiento de estos centros de negocios no pueden justificarse», la formación de Press Flores.

Informe: Jo Kenaru/NTT