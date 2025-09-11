Creadores ‘Tempest’ en el thriller de espía coreano con Gianna Jun, John Cho

«No estábamos apuntando a un elenco repleto de estrellas», dice Kim Heewon sobre Disney+El nuevo thriller de espías «Tempestad. » «Más bien, creo que sucedió algo realmente afortunado, algo que solo puede describirse como un golpe de fortuna».

Esa fortuna se unió Gianna JunPandilla Dongwon, John paraLee Misok y Park Haejoon para el original coreano más ambicioso del streamer hasta la fecha, un thriller de conspiración política que lanzó sus primeros tres episodios el 10 de septiembre. La serie sigue a un ex diplomático que descubre una trama internacional que se extiende desde Seúl hasta la Casa Blanca, lo que los ejecutivos llaman su «original Tentpole del año».

En una entrevista exclusiva con VariedadLos codirectores Kim («Reina de las lágrimas») y Heo Myeonghaeng («The Roundup: Castishing») desglosan su enfoque colaborativo para combinar el trabajo de carácter íntimo con una intriga internacional a gran escala.

Para Kim Heewon, conocido por combinar el romance con comentarios sociales en éxitos como «Vincenzo», la clave para «Tempest» radica en la base del espionaje de alto riesgo en la verdad emocional. «Una de las preguntas que el director HEO siempre me pregunta es: ‘¿Por qué es necesaria esta acción?’ o ‘¿Es esto realmente necesario?’ ”, Explica Kim. «Su intención es ser cauteloso con las secuencias de acción que se incluyen solo por espectáculos o razones puramente funcionales».

Esta filosofía dio forma a su enfoque durante la producción. «Quería que la acción apareciera en el pico emocional de una escena y continuamente conducir a un nuevo punto de inflexión emocional, creando un ciclo constante», dice Kim. «A medida que se expandió el universo de la serie, nuestro objetivo es no volvernos emocionalmente distantes de los personajes, sino a acercarse a ellos de una manera más íntima».

Heo, cuyo trabajo anterior lo estableció como un maestro de la acción cinética, abrazó este enfoque de personaje primero. «Si una historia impulsada por la acción es como una línea recta audaz, entonces un thriller espía, diría, es más como un zigzag», reflexiona. «Quería que los eventos en la historia, y el proceso de resolverlos, fueran más complejos y en capas, llenos de obstáculos e complejidades».

La serie cuenta con una de las alineaciones internacionales más impresionantes en un drama coreano hasta la fecha. Para Kim, la filosofía de casting fue directa: «El actor debe ser alguien que el público quiere ver y alguien con quien el personal quiere trabajar».

En lugar de perseguir un conjunto repleto de estrellas por su propio bien, Kim enfatiza la naturaleza orgánica del elenco final. «Debido a que teníamos un grupo tan experimentado de actores veteranos, no tuve que forzar ninguna dirección específica para mantener un tono consistente», dice ella.

La clave, explica Kim, era encontrar las cadencias correctas. «Cada episodio tiene su propio ritmo, que se alinea con el ritmo de la historia en sí. En algunos momentos, es como estar en un modo de conducción lenta, mientras que en otros, debes mantener el pie en el gas de principio a fin».

El trabajo de Kim con el escritor Chung Seokyung («Decisión de irse») trajo una sensibilidad literaria única al proyecto. «Los guiones del escritor siempre son vívidamente descriptivos», señala Kim. «Cuando recibo uno de sus guiones, se siente como caminar por un magnífico museo de arte, desde la planta baja hasta la cima, tomando una escena vívida tras otra».

«Para este proyecto, me alejé de los enfoques estilísticos que he usado en el pasado y busqué el lenguaje visual más realista con el que he trabajado», explica. «Dado que el concepto combina el thriller de espías y el melodrama, sentí que inclinarse demasiado en una mezcla estilizada o artificial haría que la historia se sintiera separada de la realidad».

HEO compartió este compromiso con la narración fundamentada en sus secuencias de acción. «Creo que es importante mantener un tono y una manera que se mantenga fiel a la narración general del guión, mientras que logran el equilibrio correcto entre el realismo, para que la audiencia pueda entender y empatizar con los personajes a medida que participan en la acción, y los movimientos elegantes que mejoran el atractivo de los personajes sin pasar por alto», dice.

La metáfora visual unificadora que surgió fue el mar. «La historia presenta muchos tipos diferentes de mares: un mar lírico donde las ballenas pueden nadar, un mar oscuro y siniestro con algo que acecha debajo de la superficie, y un mar donde las olas violentas se caen solo para quedarse en silencio nuevamente, como si justo antes de una tormenta», dice Kim. «Estos muchos estados del mar reflejan metafóricamente las emociones de los personajes y el mundo con el que nos enfrentamos».

«Tempest» representa la continua inversión de Disney+en originales coreanos premium, basándose en el éxito de títulos como «Hyper Knife», «Nine Puzzles» y «A Shop for Killers». Según Carol Choi, vicepresidente ejecutivo de estrategia de contenido original en la compañía Walt Disney Asia Pacific, la serie ejemplifica la ambición creativa de la plataforma «para producir una colección de alta calidad de originales premium e impulsados ​​por el talento de APAC para audiencias globales».

«Hay varias razones por las que estoy tan entusiasmado con ‘Tempest’, y por qué es nuestra serie más esperada este año. Se centra en una narrativa apasionante como un romance de espía de alto riesgo, que combina magistralmente la acción, la intriga política y el drama romántico. Al igual que nuestra verdad, los hits más exitosos,» Tempest ‘Temper’ Rich Culturity, explorando las tensiones universales entre las tensiones universales y la ambición, y la potencia de la potencia más exitosa.

A medida que el contenido coreano continúa encontrando al público global, «Tempest» se posiciona como un escaparate para la destreza de narración del país y una plantilla para la colaboración internacional. Con su combinación de trabajo de personajes íntimos y elementos de thriller a gran escala, la serie tiene como objetivo capturar lo que Kim describe como el viaje de los espectadores a través del «Museo Chung Seokyung», con la esperanza de que, al final, sientan una sensación de asombro: «¡No puedo creer que haya venido de este camino!»