Creador de ‘tocado por un ángel’, St. en otro lugar escritor

John Masiusquien ganó dos Emmy por escribir «San en otro lugar«Y creó la serie»Tocado por un ángel«Y» Hawthorne «, murió el 13 de septiembre en Los Ángeles. Tenía 75 años.

Su familia confirmó que Masius murió de ALS.

Nacido en Manhattan, Masius creció en Scarsdale, Nueva York, se graduó de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, y poco después se mudó a Los Ángeles para estudiar en la Escuela de Administración de Anderson en UCLA. Después de trabajar como camarero en Venice Beach, Masius conoció al productor Bruce Paltrow, quien ayudó a comenzar su carrera como asistente de producción en el programa de Paltrow, «The White Shadow».

Masius fue ascendido a escritor y productor coordinador, y pronto comenzó a escribir y producir episodios para el drama médico «St. Otrowhere».

El trabajo de Masius en «St. Osewhere» le valió dos premios en horario estelar en el horario estelar en 1984 y 1986.

Luego creó «Tocado por un ángel». Sin embargo, se fue cuando el espectáculo fue entregado al productor ejecutivo Martha Williamson porque la red encontró el material de Masius «demasiado oscuro». La serie CBS se ejecutó durante nueve temporadas a partir de 1994, protagonizada por Roma Downey como un ángel que trajo mensajes de Dios a las personas que necesitaban orientación en su vida.

Luego creó el drama médico de NBC «Providence», que se extendió de 1999 a 2002, y otro espectáculo médico, «Hawthorne», que duró tres temporadas en TNT.

Sus otras obras incluyeron «Ferris Bueller», «Dolphin Cove», «The Single Guy» y «Tattinger’s». Masius también produjo «Chestnut Hill» de 2001, una película hecha para la televisión.

Más adelante en su carrera, Masius regresó al tema del más allá de «Dead Like Me» de Showtime, asumiendo el cargo de showrunner del creador Bryan Fuller. La serie protagonizó a Ellen Muth y Mandy Patinkin como Reapers Grim en Seattle y corrió durante dos temporadas.

Masius fue honrado con múltiples premios de escritores, premios de humanitas, un premio People’s Choice y un premio Peabody. En su carrera, tenía múltiples nominaciones a EMMY en horario estelar para su trabajo como productor y escritor.

Le sobreviven sus tres hijos, Hannah, Max y Sam, y por su ex esposa, la actriz Ellen Bry.