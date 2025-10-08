Creador de la Generación V sobre Cipher Keeping Godolkin, Stan Edgar, Annabeth Powers

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers del episodio 6 de la temporada 2 de “Generación V”, que ahora se transmite en Prime Video de Amazon.

El episodio de esta semana de la temporada 2 de “Gen V” arrojó muchas noticias, la mayoría de las cuales se conocieron durante el tiempo que los estudiantes de God U estuvieron en el “extraño búnker multimillonario” del ex jefe de Vought Stan Edgar (Giancarlo Esposito), como showrunner de “Gen V”. Cerámica Michele ponlo en Variedadtras su fuga de Elmira.

Entre las principales revelaciones durante “los chicosLos cameos cruzados fueron: Thomas Godolkin (interpretado por Ethan Slater) es en realidad la anciana víctima de quemaduras en la cámara hiperbárica que God U Dean Cipher (Hamish Linklater) ha estado cuidando y abusando; a Godolkin se le ocurrió el proyecto Odessa; Marie (Jaz Sinclair) y Homelander (Antony Starr) son los únicos dos sujetos de Odessa que sobrevivieron al experimento; Zoe (Olivia Morandin) está a salvo en manos de su abuelo adoptivo Stan Edgar luego de la muerte de su madre Victoria Neuman en la cuarta temporada de “The Boys”; y Annabeth (Keeya King), la hermana perdida de Marie, es una superestrella con el poder de ver el futuro.

A medida que el plan maestro de Cipher, construir a partir de lo que Godolkin comenzó con Odessa para luego eliminar el 75% de la población estudiantil en God U apuntando a los supers más débiles y luego hacer lo mismo con la comunidad global de supers, Marie y Cate (Maddie Phillips) deciden regresar al campus por su cuenta con la esperanza de que si salvan a Thomas Godolkin de Cipher, él les ayudará a poner fin al complot de Cipher y que incluso encontrarán una manera de tomar acabar con Homelander de una vez por todas.

Aquí, el showrunner de “Gen V”, Fazekas, analiza la gran revelación del episodio 6 y cómo las dos entregas restantes de la temporada 2 de “Gen V” están destinadas a preparar la próxima quinta y última temporada de “The Boys”, que se estrenará el próximo año.

Marie ha demostrado su capacidad para curar hasta el punto de poder resucitar a su hermana. ¿Es este el poder que Cipher intentaba aprovechar? ¿El objetivo final al que él ha estado tratando de llevarla, con su poder sobre la sangre?

Es uno de ellos. Es curativo, pero yo diría que es un paso en el camino hacia su objetivo final. Ese no es el objetivo final. Y yo diferenciaría entre sanar y resucitar. Porque creo que tuvimos cuidado de decir que no es como si ella estuviera reanimando a los muertos. Pero este no es el final de la agenda.

¿Fue la forma de muerte (el corte de garganta de Annabeth y su sangrado) lo que específicamente hizo que Marie pudiera curarla? ¿Fue la naturaleza sangrienta de esto lo que le permitió traer de vuelta a su hermana?

No necesariamente.

Descubrimos en este episodio que Annabeth es una superviviente, una precog y recibió el Compuesto V. ¿Annabeth era parte de Odessa como Marie?

No, puedo decir que no con seguridad.

La revelación de que Godolkin es el viejo hombre quemado que Cipher mantiene con vida es una gran noticia. Sé que tú y el creador de “The Boys”, Eric Kripke, dijisteis en la temporada 1 que sería posible ver “Gen V” por separado de “The Boys”, pero ahora realmente parece que estamos inmersos en la historia de fondo de Vought, por lo que será difícil ver la última temporada de “The Boys” si no habéis visto la temporada 2 de “Gen V”.

No soy persona para preguntar sobre la próxima temporada de “The Boys”, porque realmente no lo sé, pero lo dudo. La forma en que lo pienso y la forma en que Eric Kripke también lo piensa es que si miras ambos programas, obtendrás la historia en un nivel diferente al de las personas que solo ven uno u otro. Pero nos aseguramos de que aún puedas disfrutarlo y comprender la historia sin haber visto uno. Incluso si nunca antes había visto “The Boys”, por la forma en que hablan de Homelander, entiendo quién es Homelander, lo haya visto o no. Entonces, ¿sacarás más provecho viendo esto y luego viendo “The Boys”? Tal vez, pero no estará tan entrelazado que no sea comprensible.

¿Cuál fue el objetivo principal y el plan original de Godolkin aquí con Odessa? ¿Y por qué Marie y Homelander son los únicos que han sobrevivido hasta ahora? ¿Qué los hizo especiales?

Creo que eso es lo que Cipher está tratando de descubrir. Y parte de ello es sólo ciencia; Haces muchos experimentos diferentes, pruebas cosas de diferentes maneras y algunas cosas funcionan. Lo importante de la ciencia es: ¿puedes replicarla? Creo que ahí es donde se vuelve complicado, porque ¿por qué funcionó con Homelander y Marie, pero no con otras cosas con las que están experimentando? Puedes sumergirte en una madriguera de genética o lo que sea. Pero ahora mismo, estos son los dos que funcionaron.

Hay una similitud (no creo que esto sea estropeado) en cómo Marie era como un bebé probeta. También lo fue Homelander. Eso es parte de por qué funciona de manera diferente con ellos.

Y ya se dijo que Annabeth específicamente no lo era.

Correcto.

hablando de El plan de Dean Shetty en la temporada 1 versus lo que Cipher está tratando de hacer aquí. Shetty estaba tratando de eliminar a todos los supervivientes, mientras que Cipher intenta eliminar a los supervivientes débiles. ¿Cuál es su objetivo aquí?

Quiere eliminar a los débiles, porque es casi como controlar los recursos. Por ejemplo, deshagámonos de los que él cree que son estúpidos y centremos todos nuestros esfuerzos en los perfectos, en los que nos elevarán. Básicamente está tratando de ser la súper versión de Darwin. Sólo vamos a dejar sobrevivir a los más aptos. No vamos a desperdiciar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en los que son, lo que él estima, tontos. Y ese es el tema que realmente me encantó que surgió de la temporada, solo porque él piensa que un poder es tonto no significa necesariamente nada, porque aún pueden ser héroes. Incluso los poderes estúpidos terminan marcando la diferencia, y él en cierto modo los descarta. Y eso es un defecto, eso es un error.

¿Hay alguna aclaración a estas alturas de la temporada sobre por qué Marie no podía sentir el Compuesto V en Cipher?

No, no lo hay.

¿Pero lo habrá?

Ah, seguro. Eso no fue un error de nuestra parte. Fue a propósito y tendrá sentido.

Quedan dos episodios más de la temporada. No hay spoilers, pero ¿puedes adelantarnos si habrá una tercera temporada? ¿Cuánto tiempo más crees que durará la serie cuando “The Boys” llegue a su fin y luego “Vought Rising” sea una precuela de la serie?

Creo que hay muchas formas de hacer una tercera temporada. Nuestra tarea aquí era lanzarnos a “The Boys”, lo que en realidad no significa que no habría otra temporada de “Gen V”. Eso es lo bueno de un programa universitario: ¡todos siempre van a la universidad! Pero nuestra tarea era lanzarnos a la nueva temporada de “The Boys”.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.