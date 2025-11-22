Creadas dos finales totalmente indonesias, Indonesia se asegura los títulos de dobles femenino y masculino

Sídney, VIVA – Indonesia consiguió dos títulos de campeonato más rápido que Abierto de Australia 2025. Esta certeza se produce después de que dos sectores, a saber, dobles femenino y dobles masculino, aseguraron que la final de Indonesia se llevaría a cabo en el torneo. bádminton BWF World Tour nivel Super 500 que tendrá lugar en Quaycentre, Sydney, Australia, el sábado 22 de noviembre de 2025.

Lea también: Salsabila-Adelia eliminan dobles de Vietnam y alcanzan las semifinales del Indonesia International Challenge 2025



En el sector de dobles femenino, la joven pareja Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari o Ana/Trias completó una dramática remontada sobre las representantes de Japón, Ririna Hiramoto/Kokona Ishikawa. Ana/Trias ganaron con un marcador de 19-21, 21-11, 21-12 después de luchar durante 68 minutos.

Ana/Trias se quedaron atrás tras perder el primer partido por errores propios en puntos cruciales. Sin embargo, el espíritu de lucha de la pareja número ocho del mundo se encendió cuando entraron en el segundo juego. Ataques variados, retornos engañosos al área central y presión agresiva frente a la red hicieron que Hiramoto/Ishikawa se sintieran abrumados y tuvieran que rendirse 11-21.

Lea también: ¡Fresco! Raymond/Joaquin y Rachel/Febi llegan a la final del Abierto de Australia 2025



Ana/Trias volvieron a conseguir el mejor impulso en la partida decisiva. Desde que ganaron 5-1, fueron imparables y ampliaron la diferencia a 12-4. Ataques agudos y peloteos largos y bien compuestos aseguraron una victoria por 21-12 gracias al globo de ataque de Ana que dejó al oponente incapaz de moverse.

Esta victoria asegura el título de dobles femenino para Indonesia porque Ana/Trias se enfrentarán a las representantes rojiblancas en la final contra Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Rachel/Febi avanzaron primero a la final después de eliminar a Francesca Corbett/Jennie Gai de Estados Unidos con 21-18, 21-19.

Lea también: Cultivo de semillas de bádminton en Atlas City desde una edad temprana



En el sector de dobles masculino, el sensacional dúo indonesio Raymond Indra/Nikolaus Joaquin continuaron su gran sorpresa al llegar a la final en su debut en el nivel Super 500. Raymond/Joaquín derrotaron a la ex pareja número uno del mundo de Malasia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, en dos juegos consecutivos 21-15, 21-15.

En el primer juego, el partido estuvo reñido hasta el 15-15 antes de que Raymond/Joaquín pisaran el acelerador con seis puntos sin respuesta. El segundo juego fue más tenso cuando quedaron atrás 4-7, pero lograron recuperar el control del juego con una victoria final de 21-15.

Raymond/Joaquin se enfrentarán al ganador del derbi indonesio entre Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri y Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Esta situación garantiza que Indonesia ganará el trofeo de dobles masculino del Abierto de Australia 2025.